Бізнесу призупинили відшкодування ПДВ майже на 17 млрд грн

Бізнесу призупинили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму близько 17 мільярдів гривень. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Бізнесу призупинили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму близько 17 мільярдів гривень.

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Зупинка відшкодування ПДВ

«Бізнесу призупинено бюджетне відшкодування ПДВ на суму близько 17 млрд грн. Добре, хоч на Марафон знайшлись. А то хто ж рейтинг влади буде рятувати…», — так депутат прокоментував розподіл бюджетних коштів.

Чому 17 мільярдів гривень мають значення для бізнесу

Бюджетне відшкодування ПДВ — це повернення підприємству коштів за встановленими Податковим кодексом правилами, якщо воно має відповідне право. Такий механізм особливо важливий для експортерів та інших компаній, які заявляють значні суми податку до повернення.

Для підприємства затримка відшкодування означає, що гроші, на які воно розраховувало, не надходять на рахунок у запланований час. Ці кошти могли бути потрібні для розрахунків із постачальниками, закупівлі сировини, виплати зарплат чи підтримання виробництва.

За роз’ясненням Державної податкової служби від 5 жовтня 2026 року, процедура відшкодування передбачає подання декларації та заяви, перевірку правомірності заявленої суми й подальше перерахування коштів через Казначейство.