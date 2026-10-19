ЦНАПи розширюють допомогу ветеранам: як оформити компенсацію за оренду житла та інші послуги

Кабінет міністрів змінив перелік адміністративних послуг, які надають центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зокрема, із переліку виключили встановлення факту безпосередньої участі в обороні України. Про це повідомляє Судово-юридична газета. Водночас через ЦНАПи й надалі можна отримувати низку ветеранських послуг, зокрема оформлювати компенсацію за оренду житла, посвідчення та передбачені державою виплати.

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Які послуги для ветеранів доступні в ЦНАП

У центрах надання адміністративних послуг працюють «єдині ветеранські вікна», через які Захисники й Захисниці України та члени родин загиблих військових можуть оформлювати державну підтримку.

Зокрема, через ЦНАП можна звернутися для отримання таких послуг:

Компенсація за оренду житла. Ветерани, які через війну втратили домівку, не можуть користуватися власним житлом або змушені переїхати, можуть подати заяву на щомісячну виплату.

Оформлення ветеранських статусів. Залежно від категорії заявника доступні процедури, пов’язані зі статусом учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці.

Отримання та заміна посвідчень. Через центри можна подати документи для оформлення відповідних посвідчень.

Оформлення грошової допомоги, пільг і субсидій. ЦНАПи приймають заяви на окремі види державної підтримки.

Послуги з працевлаштування та реабілітації. Ветерани можуть отримати інформацію про програми професійного навчання, перекваліфікації та адаптації до цивільного життя.

Конкретний перелік послуг залежить від адміністративної процедури та можливостей відповідного центру.

Як ветеранам отримати компенсацію за оренду житла

Програма Мінветеранів передбачає щомісячну компенсацію для визначених категорій ветеранів і ветеранок, які через війну втратили доступ до власного житла або змушені орендувати помешкання.

Розмір виплати залежить від місця проживання:

Київ, Дніпро, Львів та Одеса — 6 656 грн на місяць;

інші обласні центри — 4 992 грн;

інші населені пункти — 3 328 грн.

Якщо фактична вартість оренди перевищує суму компенсації, різницю орендар сплачує самостійно. За короткострокової оренди виплату розраховують пропорційно кількості днів проживання.

Для оформлення необхідно звернутися до профільного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем орендованого житла або до ЦНАП, де доступна відповідна послуга. Заяву можна подати особисто або надіслати рекомендованим листом. За потреби допомогти з підготовкою документів можуть фахівці із супроводу ветеранів.

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Що змінилося в переліку послуг

Уряд виключив із переліку обов’язкових адміністративних послуг ЦНАП процедуру встановлення факту безпосередньої участі в обороні України. Для проходження відповідної процедури заявникам потрібно звертатися до уповноважених органів відповідно до чинного порядку.

Водночас ця зміна не означає скасування інших ветеранських сервісів у ЦНАПах. Ветерани й надалі можуть користуватися доступними адміністративними послугами, зокрема подавати заяви на компенсацію за оренду житла та оформлювати документи, передбачені законодавством.

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