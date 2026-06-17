Ветерани зможуть подати одну заяву на кілька держпослуг через «Дію»

Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

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Які функції доступні

«Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг: одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України, — розповіла Очільниця Уряду. — Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви. Більше не потрібно особисто ходити по різних установах».

Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви за посиланням.

Заяви опрацьовуються впродовж 5−30 календарних днів залежно від обраних послуг. Результат їх розгляду можна отримати онлайн через портал Дія.

Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але в окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи.