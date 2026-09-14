До 6 656 грн на оренду житла: хто може отримати компенсацію

В Україні окремі категорії ветеранів та звільнених захисників можуть отримувати компенсацію за оренду житла. Максимальний розмір виплати становить 6 656 грн на місяць. Право на таку допомогу визначає постанова Кабінету Міністрів № 252.

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Хто може отримати компенсацію

Виплата передбачена для ветеранів, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та вже звільнилися з військової служби.

Також компенсацію можуть оформити звільнені військовослужбовці, які були мобілізовані або брали участь у бойових діях, але ще не отримали статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни.

Право на допомогу мають і звільнені поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України, але ще не оформили статус учасника бойових дій.

Окрема категорія — звільнені з полону ветерани

Компенсацію можуть отримати ветерани, яких держава-агресор позбавила особистої свободи через захист України.

Після повернення з полону вони мають право на виплату, якщо:

не мають житла;

їхній будинок знищений або пошкоджений;

житло розташоване на тимчасово окупованій території.

Який розмір компенсації

Розмір виплати залежить від населеного пункту, де людина орендує житло.

Компенсація становить:

6 656 грн на місяць — у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі;

— у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі; 4 992 грн на місяць — в обласних центрах;

— в обласних центрах; 3 328 грн на місяць — в інших населених пунктах.

Якщо оренда коштує дорожче за встановлений розмір компенсації, різницю людина сплачує самостійно.

Якщо житло орендували лише частину місяця, суму виплати розраховують пропорційно до кількості днів проживання.

Як оформити виплату

Заяву потрібно подати за місцем орендованого житла.

Звернутися можна до структурного підрозділу місцевої влади, який відповідає за ветеранську політику, або через ЦНАП. Послуга має номер 02606.

Документи можна подати особисто або надіслати рекомендованим листом поштою.

За потреби працівники відповідного органу допоможуть оформити документи та визначити розмір компенсації.

З оформленням також може допомогти фахівець із супроводу ветеранів та ветеранок.

Як виплачують компенсацію

Компенсацію перераховують щомісяця на банківський рахунок за IBAN, який заявник вказує під час оформлення. Первинно виплату призначають на шість місяців оренди.

Якщо власного житла немає, компенсацію можна продовжити ще на шість місяців.

Коли потрібно повідомити про зміни

Отримувач компенсації має повідомити відповідний орган у разі:

придбання власного житла;

зміни місця проживання;

інших обставин, які можуть вплинути на право на виплату або її розмір.

Це потрібно для коригування виплат і запобігання переплатам.