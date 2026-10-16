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16 жовтня 2026, 15:30

Де після оренди залишається €9000, а де — лише €253: рейтинг європейських міст за доступністю житла

У багатьох європейських містах однієї зарплати вже недостатньо, щоб орендувати квартиру з трьома спальнями в центрі. Тому дослідники порівняли, скільки грошей залишається в сім'ї з двох працюючих людей після сплати оренди. Різниця між містами значна: у Цюриху пара має €9140 на місяць після оплати житла, а в Лісабоні — лише €253. Такі дані містить дослідження Mapping the World’s Prices 2026, опубліковане Deutsche Bank Research Institute.

У багатьох європейських містах однієї зарплати вже недостатньо, щоб орендувати квартиру з трьома спальнями в центрі.
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Автори відняли вартість оренди квартири з трьома спальнями в центрі міста від сукупної зарплати двох людей після сплати податків. Отримана сума показує, скільки грошей залишається домогосподарству після оплати житла. Витрати на їжу, транспорт і комунальні послуги до розрахунку не входили.

Швейцарські міста очолили рейтинг

Найбільше грошей після оплати оренди залишається в Цюриху — €9140 на місяць. Водночас це місто має і найдорожче житло серед 28 європейських міст у дослідженні: оренда квартири з трьома спальнями в центрі коштує €5502. Високі доходи компенсують ці витрати: місцева зарплата після податків становить €7321.

На другому місці — Женева, де після оплати оренди в сім'ї залишається €8783. Місцева зарплата після податків сягає €6516.

Третю позицію посідає Люксембург із €5890 після оплати житла. За зарплатами після податків місто також входить до лідерів — €4548, а оренда квартири з трьома спальнями в центрі коштує €3206.

Далі йдуть Бірмінгем (€5238) і Копенгаген (€5233). В обох містах у працюючої пари після оренди залишається понад €5200 на місяць.

Бірмінгем проти Лондона: різницю визначає оренда

Бірмінгем виявився значно доступнішим за Лондон за показником доходу після сплати житла. У Бірмінгемі пара має €5238 на місяць, тоді як у столиці Великої Британії — €3148. Різниця становить €2090 щомісяця.

Причина — передусім вартість оренди. Квартира з трьома спальнями в центрі Бірмінгема коштує €1949, а в Лондоні — €4362. Тобто в Лондоні за таке житло доводиться платити більш ніж удвічі більше.

Понад €4000 після оплати оренди залишається також в Осло (€4936), Франкфурті (€4786), Мюнхені (€4575) та Амстердамі (€4431).

Амстердам має одну з п’яти найвищих ставок оренди в дослідженні — €3542. Однак зарплата після податків у розмірі €3986 допомагає компенсувати витрати на житло.

У Відні після оренди залишається €3709, а у Стокгольмі — €3674.

Берлін випереджає Париж завдяки дешевшій оренді

Попри вищі зарплати, Париж поступається Берліну за сумою, яка залишається після оплати житла. У Парижі зарплата після податків становить €3171, а в Берліні — €2946. Проте після оренди в Берліні залишається €3554, тоді як у Парижі — €3336.

Різницю пояснює вартість житла: оренда квартири з трьома спальнями в центрі Парижа коштує €3005, а в Берліні — €2339.

Дублін демонструє іншу ситуацію. Зарплата після податків там становить €3455 — більше, ніж у Парижі, Берліні, Відні та Стокгольмі. Однак після сплати оренди в сім'ї залишається лише €3038. Причина — висока вартість житла: €3873 на місяць, що перевищує одну місцеву зарплату після податків.

Південна Європа — наприкінці рейтингу

Найменше грошей після оплати оренди залишається в містах Південної Європи. Найскладніша ситуація — у Лісабоні, де сім'я має лише €253 на місяць після оплати квартири з трьома спальнями в центрі. За зарплати після податків у €1408 оренда коштує €2561 — на 82% більше, ніж заробляє одна людина.

У Мілані після оренди залишається €697. Тут зарплата після податків становить €1940, а оренда квартири з трьома спальнями — €3184.

В інших містах регіону показники також невисокі: у Мадриді після оплати житла залишається €1905, у Барселоні — €1832, у Римі — €1265, а в Афінах — €1148. В Афінах оренда коштує €1164, трохи більше за одну зарплату після податків — €1156.

Стамбул також опинився серед міст із найнижчим результатом: після оплати оренди в сім'ї залишається €353. За зарплати після податків у €1027 оренда квартири з трьома спальнями в центрі коштує €1701.

Центральна та Східна Європа випереджають південь

Деякі міста Центральної та Східної Європи мають кращі показники, ніж міста Південної Європи. У Празі після оплати оренди залишається €2054 на місяць, у Варшаві — €1985, а в Будапешті — €1548. Усі три міста випереджають Рим та Афіни.

Втім, ці суми не означають, що домогосподарства можуть витратити їх на заощадження чи інші потреби без обмежень. Розрахунок враховує лише оренду житла — після неї потрібно оплачувати їжу, комунальні послуги, транспорт та інші щоденні витрати.

Читайте також: Де в Україні найдорожче купувати й орендувати житло: аналітика за вересень


Як Європа виглядає на тлі решти світу

У глобальному порівнянні 69 міст Цюрих і Женева посіли перше та друге місця відповідно. Сан-Франциско опинився на третьому з результатом €7992 після оплати оренди. Загалом сім із десяти міст із найкращими показниками розташовані в Європі.

Жодне європейське місто не потрапило до десятки найгірших: у ній переважають міста Латинської Америки, Азії та Африки. У шести з них оренда коштує дорожче за дві зарплати після податків. Найнижчі результати — у Манілі, де після оренди баланс становить мінус €882, і Бангкоку — мінус €759.

Деякі європейські міста також випереджають Нью-Йорк, де після оренди залишається €1921.

Дослідження також вказує на ширшу проблему доступності житла: молодші покоління в Європі рідше володіють власним житлом, ніж попередні покоління. У 2026 році ціни на нерухомість і оренду продовжують зростати в багатьох європейських країнах швидше за інфляцію.

Як ми писали, Попит на купівлю падає, а оренда дорожчає: де в Україні найважче знайти квартиру

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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