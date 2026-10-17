Інфляція понад 10% і нульове зростання економіки: експерт дав прогноз для України

Інфляція в Україні за підсумками 2026 року може перевищити 10%, тоді як зростання економіки фактично зупиниться біля нульової позначки. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі програми Новини.LIVE «Світ на зламі».

Інфляція в Україні за підсумками 2026 року може перевищити 10%

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За його оцінкою, на економіку одночасно тиснуть послаблення гривні та зростання світових цін на енергоносії.

Що тисне на економіку

Кущ звернув увагу на курсові ризики та дорожчання енергоресурсів, які збільшують витрати бізнесу й можуть додатково прискорювати зростання споживчих цін.

На думку аналітика, нинішня ситуація потребує швидких практичних рішень, зокрема після ухвалення домовленостей щодо міжнародної фінансової допомоги.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10,0% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%.

За оцінкою Національного банку, загальна інфляція виявилася значно вищою за траєкторію липневого прогнозу. Основними причинами стали посилення російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, а також подорожчання пального.