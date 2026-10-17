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17 жовтня 2026, 13:07

Інфляція понад 10% і нульове зростання економіки: експерт дав прогноз для України

Інфляція в Україні за підсумками 2026 року може перевищити 10%, тоді як зростання економіки фактично зупиниться біля нульової позначки. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі програми Новини.LIVE «Світ на зламі».

Інфляція в Україні за підсумками 2026 року може перевищити 10%, тоді як зростання економіки фактично зупиниться біля нульової позначки.
Інфляція в Україні за підсумками 2026 року може перевищити 10%
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За його оцінкою, на економіку одночасно тиснуть послаблення гривні та зростання світових цін на енергоносії.

Що тисне на економіку

Кущ звернув увагу на курсові ризики та дорожчання енергоресурсів, які збільшують витрати бізнесу й можуть додатково прискорювати зростання споживчих цін.

На думку аналітика, нинішня ситуація потребує швидких практичних рішень, зокрема після ухвалення домовленостей щодо міжнародної фінансової допомоги.

Читайте також: Ціни в Україні знову пішли вгору: інфляція сягнула 10% у річному вимірі

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10,0% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%.

За оцінкою Національного банку, загальна інфляція виявилася значно вищою за траєкторію липневого прогнозу. Основними причинами стали посилення російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, а також подорожчання пального.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+9
Romanenkas17
Romanenkas17
17 жовтня 2026, 13:23
#
Так вже за 9 місяців 10% офіційно, а за рік буде 12 і це тільки офіційно. Зборище брехунів.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
17 жовтня 2026, 18:25
#
Прочитав «Кущ» чуть не блювонув.
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