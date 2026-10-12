НБУ пояснив, чому інфляція знову прискорилася

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 жовтня 2026, 19:15

НБУ пояснив, чому інфляція знову прискорилася

У вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10,0% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%. Про це йдеться в коментарі НБУ з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10,0% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%.
У вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10,0% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінкою Національного банку, загальна інфляція виявилася значно вищою за траєкторію липневого прогнозу. Основними причинами стали посилення російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, а також подорожчання пального.

Пальне подорожчало на 46,2%

Найсильніше у річному вимірі зросли ціни на пальне — на 46,2%.

У НБУ пояснюють це різкими коливаннями зовнішніх цін на нафтопродукти, які поступово передавалися у гуртові та роздрібні ціни. Найшвидше дорожчали бензин і дизель, тоді як автогаз зростав у ціні повільніше.

Продукти знову почали дорожчати швидше

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося до 6,7% р/р.

Серед причин — менші врожаї та запаси овочів борщового набору, подорожчання кормів, енергоносіїв, транспортування та зберігання продукції.

Після трьох місяців зниження знову почали дорожчати яйця. Також прискорилося зростання цін на огірки, тоді як яблука та окремі види м’яса дешевшали повільніше.

Базова інфляція зросла до 8,8%

Базова інфляція у вересні пришвидшилася до 8,8% р/р.

Оброблені продукти харчування подорожчали на 10,7%, непродовольчі товари — на 2,4%.

Серед продуктів найбільший внесок дали безалкогольні напої, ковбасні вироби, сири, риба та морепродукти. На ціни впливали пошкодження виробничих потужностей, дорожче пальне, логістика та імпорт.

Послуги подорожчали на 13,7%

Ціни на послуги зросли на 13,7% р/р.

Серед головних чинників НБУ називає подорожчання вищої освіти через збільшення оплати праці викладачів, а також зростання орендної плати на тлі внутрішньої міграції.

Адміністративно регульовані ціни прискорили зростання до 13,6% р/р через підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, тарифів на водопостачання та алкогольних напоїв.

Що буде далі

У НБУ очікують, що підвищені витрати на транспортування та зберігання товарів, високі ціни на пальне, а також пошкодження складської й логістичної інфраструктури продовжуватимуть підтримувати інфляційний тиск у найближчі місяці.

Оновлений макроекономічний прогноз НБУ планує оприлюднити 29 жовтня 2026 року, а детальний Інфляційний звіт — 5 листопада.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами