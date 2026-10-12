НБУ пояснив, чому інфляція знову прискорилася

У вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10,0% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%. Про це йдеться в коментарі НБУ з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10,0% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%.

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За оцінкою Національного банку, загальна інфляція виявилася значно вищою за траєкторію липневого прогнозу. Основними причинами стали посилення російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, а також подорожчання пального.

Пальне подорожчало на 46,2%

Найсильніше у річному вимірі зросли ціни на пальне — на 46,2%.

У НБУ пояснюють це різкими коливаннями зовнішніх цін на нафтопродукти, які поступово передавалися у гуртові та роздрібні ціни. Найшвидше дорожчали бензин і дизель, тоді як автогаз зростав у ціні повільніше.

Продукти знову почали дорожчати швидше

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося до 6,7% р/р.

Серед причин — менші врожаї та запаси овочів борщового набору, подорожчання кормів, енергоносіїв, транспортування та зберігання продукції.

Після трьох місяців зниження знову почали дорожчати яйця. Також прискорилося зростання цін на огірки, тоді як яблука та окремі види м’яса дешевшали повільніше.

Базова інфляція зросла до 8,8%

Базова інфляція у вересні пришвидшилася до 8,8% р/р.

Оброблені продукти харчування подорожчали на 10,7%, непродовольчі товари — на 2,4%.

Серед продуктів найбільший внесок дали безалкогольні напої, ковбасні вироби, сири, риба та морепродукти. На ціни впливали пошкодження виробничих потужностей, дорожче пальне, логістика та імпорт.

Послуги подорожчали на 13,7%

Ціни на послуги зросли на 13,7% р/р.

Серед головних чинників НБУ називає подорожчання вищої освіти через збільшення оплати праці викладачів, а також зростання орендної плати на тлі внутрішньої міграції.

Адміністративно регульовані ціни прискорили зростання до 13,6% р/р через підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, тарифів на водопостачання та алкогольних напоїв.

Що буде далі

У НБУ очікують, що підвищені витрати на транспортування та зберігання товарів, високі ціни на пальне, а також пошкодження складської й логістичної інфраструктури продовжуватимуть підтримувати інфляційний тиск у найближчі місяці.

Оновлений макроекономічний прогноз НБУ планує оприлюднити 29 жовтня 2026 року, а детальний Інфляційний звіт — 5 листопада.