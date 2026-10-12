Ціни в Україні знову пішли вгору: інфляція сягнула 10% у річному вимірі

Споживчі ціни в Україні у вересні 2026 року зросли на 2,1% після підвищення на 0,1% у серпні та 0,3% у липні. Про це йдеться в даних Держстату.

Споживчі ціни в Україні у вересні 2026 року зросли на 2,1% після підвищення на 0,1% у серпні та 0,3% у липні.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінився показник

У вересні 2025 року було зафіксовано зростання цін лише на 0,3%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками вересня 2026 року збільшилася до 10,0% з 8,1% за підсумками серпня, 7,7% — за підсумками липня та 7,2% за підсумками червня.

Зазначається, що у вересні-2026 базова інфляція також зросла до 2,0% порівняно із 0,5% у серпні та 0,3% у липні.

З урахуванням того, що у вересні-2025 базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі вона збільшилася до 8,8% з 8,1% за результатами серпня.

Читайте також: Яйця подорожчали на 43,6%, одяг — майже на 10%: який прогноз інфляції до кінця року

Як змінилися ціни на продукти

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше подорожчали яйця — на 43,6%.

На 8,3−1,7% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зерна, сало, молоко, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, м'ясо та м'ясопродукти.

Водночас на 5,7% і 2,3% подешевшали фрукти та овочі відповідно.

Одяг і взуття подорожчали на 8,5%, зокрема, одяг — на 9,4%, взуття — на 7,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 5,6% та на каналізацію — на 5,5%.

Ціни у сфері охорони здоров'я зросли на 1,7% насамперед через зростання цін на ліки на 2,6%.

Крім того, у вересні відбулося подорожчання пального та мастил на 5,2% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5%.

Наостанок, послуги освіти подорожчали на 17,4%, а саме: вищої — на 23,3%, середньої — на 14,3%.

Що розганяє інфляцію в Україні

Одним із головних чинників подорожчання фінансовий аналітик Андрій Шевчишин називає руйнування інфраструктури, складів, логістичних центрів і виробничих потужностей унаслідок російських ударів. Це збільшує витрати на зберігання та перевезення товарів, порушує постачання і створює передумови для подальшого підвищення цін.