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17 жовтня 2026, 9:00

Кадровий голод в Україні загострюється: що найбільше заважає бізнесу

«Брак робочої сили» залишається основною перешкодою для ведення бізнесу в Україні під час війни. Про це свідчать результати 53-го щомісячного опитування, проведеного ІЕД у вересні серед 467 підприємств усіх розмірів.

«Брак робочої сили» залишається основною перешкодою для ведення бізнесу в Україні під час війни.
«Брак робочої сили» залишається основною перешкодою для ведення бізнесу в Україні під час війни.
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Основні перешкоди бізнесу

Проблеми з пошуком працівників продовжують загострюватися. Частка підприємств, яким стало важче знаходити кваліфікованих працівників, зросла з 58,1% до 58,9%, а некваліфікованих — з 36,4% до 38,5%.

При цьому бізнес не очікує суттєвих змін у зайнятості в найближчі 3−4 місяці. Лише 1,7% підприємств планують збільшити кількість працівників, а 8,4% — планують скоротити. 2,9% опитаних планують відправити співробітників у вимушені відпустки.

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У межах трійки основних перешкод на друге місце піднялася «небезпека працювати»: показник суттєво зріс із 48% у серпні до 59% у вересні.

«Посилення атак проти нашої логістичної інфраструктури, проти нашої енергетики, змусило бізнес звертати більше уваги на питання безпеки роботи і ці 59% досить такий суттєвий показник, навіть, якщо подивитися в історичному розрізі», — зазначив Євген Ангел.

Це другий найвищий показник цієї перешкоди за весь період щомісячних опитувань з травня 2022 року. Вищим він був лише в жовтні 2024 року (62%), коли бізнес побоювався російських атак восени-взимку.

Понад 80% опитаних у Запорізькій, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Київській, Черкаській, Одеській і Вінницькій областях та у Києві вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.

Частка підприємств, які назвали «зростання цін на сировину, матеріали та товари» перешкодою, зменшилася з 50% до 47%. І ця перешкода опустилася на третє місце.

Зросла частка тих, хто назвав перешкодою «складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України», — з 26% до 31%, а з четвертого на п'яте місце опустилася перешкода «зменшення попиту на продукцію/послуги», хоча її показник зріс — з 27% до 30%.

«Брак обігових коштів» турбував 16% бізнесу, а проблема «розриву ланцюжків постачання» — 15%. Частка підприємств, для яких залишалися перешкодою «перебої з електро-, водо- або теплопостачанням», зросла несуттєво — з 9% до 12%, при цьому ця проблема залишилася на 8-му місці.

Місяцем раніше, у серпні, бізнес втратив 4% загального робочого часу через відключення, найбільше — у машинобудуванні (7%), а в регіональному вимірі — у Сумській, Харківській і Київській областях. Тимчасово призупиняли роботу 28% підприємств.

Як бізнес оцінює економічну політику уряду

У вересні частка позитивних оцінок економічної політики уряду опустилася з 5% до 4%, а негативних — з 29% до 28%. Частка нейтральних оцінок зросла на 1 в.п. — до 61%.

Щоквартальний замір сприйняття держави показав, що у вересні 52% бізнесу сприймало уряд як «регулятора», порівняно із 53% у червні. «Перешкодою» уряд вважає 20% опитаних, як і квартал до цього.

Втрати бізнесу через атаки на логістику та повітряні тривоги

Найчастіше бізнес вважає, що компенсація збитків має фінансуватися за рахунок росії (51,6%) та міжнародної фінансової допомоги (51,2%). 40,3% респондентів обрали поєднання державного, міжнародного та приватного фінансування. Третина бізнесу (34,7%) очікує фінансування підтримки з державного бюджету, але без підвищення податків.

«Зростання податків має найнижчу підтримку — лише 1,3% респондентів підтримали підвищення ПДВ для всіх споживачів, що розглядається як одне з джерел наповнення фонду для виплати відшкодувань бізнесу, який страждає від атак. А лише 4,3% опитаних підтримують підвищення інших податків і зборів», — стверджує Євген Ангел.

При цьому великий бізнес частіше говорить про міжнародну фінансову допомогу, а мікробізнес — про фінансування з державного бюджету без підвищення податків.

69,4% бізнесу проти підвищення податків, навіть якщо підтримки буде менше, тоді як лише 8,6% виступає за підвищення податків заради більшої підтримки.

Методика опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводяться щомісяця з травня 2022 року.

Нагадаємо

Як ми писали раніше, за словами міністра економіки Олександра Кравченка, майже 7 мільйонів українців перебувають поза ринком праці, тоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про нестачу працівників.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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