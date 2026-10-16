Норвезький фонд на €2 трлн може відновити інвестиції у виробників ядерної зброї, оскільки погрози росії змінюють правила

Найбільший у світі суверенний фонд добробуту Норвегії може знову отримати право інвестувати в компанії, які виробляють ядерну зброю. Про це повідомляють Euronews. Відповідну зміну запропонувала урядова комісія під час перегляду етичних правил фонду.

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Якщо рекомендацію підтримають, до його портфеля зможуть повернутися великі американські, британські та французькі оборонні компанії.

Фонд, активи якого перевищують €2 трлн, нині принципово не інвестує в 14 компаній через їхню причетність до розробки або виробництва ядерної зброї чи її компонентів. Серед них — Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin і Safran.

Які компанії можуть повернутися до портфеля

Комісія пропонує дозволити інвестиції у виробників ядерної зброї, якщо вони базуються в країні, яка офіційно визнана ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і водночас є союзником Норвегії по НАТО.

За словами голови комісії, колишнього керівника центрального банку Норвегії Свейна Єдрема, такий виняток дасть змогу знову включити до інвестиційного портфеля низку британських, французьких та американських виробників озброєнь.

Перегляд правил розпочався після того, як у листопаді минулого року уряд Норвегії доручив оцінити чинні етичні обмеження фонду.

Водночас комісія не пропонує скасовувати інші заборони. Обмеження на інвестиції в компанії, пов’язані з виробництвом хімічної та біологічної зброї, протипіхотних мін і касетних боєприпасів, залишаться чинними. Так само збережуться обмеження щодо вугілля, тютюну та канабісу.

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Звіт передали міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, колишньому генеральному секретарю НАТО.

Він звернув увагу на суперечність у чинних правилах: норвезький фонд не може вкладати кошти в компанії, які потенційно відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки країни. Це питання набуває особливої актуальності на тлі ядерних погроз Росії та нарощування Китаєм власного ядерного арсеналу.

Таким чином, запропонований перегляд має узгодити етичні принципи інвестування з новими безпековими реаліями. Водночас ідеться лише про рекомендації комісії, а не про вже ухвалене рішення щодо зміни правил.

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Рада з етики може втратити частину повноважень

Комісія також запропонувала змінити роль Ради з етики — незалежного органу, який оцінює діяльність компаній у портфелі фонду та надає рекомендації центральному банку Норвегії, що управляє активами.

Рада й надалі оцінюватиме ризики серйозних порушень етичних стандартів компаніями. Проте вона більше не зможе безпосередньо рекомендувати виключення компаній з інвестиційного портфеля. Ці повноваження вже були призупинені на час перегляду правил.

Рекомендації комісії винесуть на громадське обговорення, яке триватиме до 15 січня. Після цього уряд має представити свою оцінку парламенту наступної весни.

Пропозиція вже викликала критику частини політичних сил, зокрема лівих. Представник Партії зелених назвав звіт «абсолютно безглуздим».

Норвезький суверенний фонд добробуту інвестує більш ніж у 7000 компаній у всьому світі та володіє близько 1,5% усіх акцій, що торгуються на світових фондових біржах. Зміна правил може розширити його інвестиційні можливості в оборонному секторі, але остаточне рішення ще попереду.

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