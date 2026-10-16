Найбільший банк Польщі розглядає купівлю банку в Україні: що відомо про можливу угоду

Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski розглядає можливість купівлі банку в Україні, зокрема державного. Раніше серед потенційних цілей називали Сенс Банк , однак польська група поки не підтвердила інтерес до конкретної установи. Про плани розширення розповів голова правління Кредобанку Якуб Карновскі в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Чи може PKO Bank Polski купити Сенс Банк

У вересні Forbes Ukraine повідомляв, що PKO Bank Polski цікавився придбанням державного Сенс Банку. Про це виданню розповів посадовець фінансового блоку уряду, який побажав залишитися анонімним, оскільки не мав повноважень публічно коментувати це питання.

Водночас Карновскі не підтвердив інтересу до Сенс Банку чи будь-якої іншої конкретної установи. За його словами, говорити про це поки зарано.

«Проте я впевнений, що PKO Bank Polski буде одним із ключових гравців в українському банківському секторі», — зазначив він.

Навесні уряд заявив про намір прискорити продаж Сенс Банку, який націоналізували у 2023 році.

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Чому польський банк хоче розширитися в Україні

PKO Bank Polski вже понад 20 років працює в Україні через Кредобанк. Його мережа зосереджена переважно в західних регіонах країни, зокрема у Львові та області.

За словами Карновскі, за межами західної України та Києва присутність банку залишається незначною. Зокрема, в Одесі, Харкові та Полтаві його не сприймають як великого гравця ринку.

«Саме там ми теж хочемо бути, бо прагнемо стати по-справжньому загальноукраїнським банком», — пояснив голова правління Кредобанку.

Від чого залежить можлива угода

Строки придбання банку залежатимуть від кількох чинників. Серед них Карновскі назвав готовність українського уряду продавати державні банки під час війни та рішення інших учасників ринку щодо продажу своїх українських активів.

Отже, конкретних домовленостей про купівлю поки не оголошено. PKO Bank Polski розглядає розширення присутності в Україні, але можливість і строки угоди залежатимуть від ситуації на банківському ринку та рішень потенційних продавців.

Що відомо про PKO Bank Polski

PKO Bank Polski заснували у 1919 році як ощадну касу. Після 1989 року він перетворився на універсальний комерційний банк, а в листопаді 2004 року вийшов на Варшавську фондову біржу. Нині близько 31% банку належить державі.

Наприкінці 2025 року активи PKO Bank Polski становили 583 млрд злотих — близько 138 млрд євро. Чистий прибуток за рік сягнув 10,7 млрд злотих, або приблизно 2,5 млрд євро.

Станом на березень 2026 року банк мав близько 12,5 млн клієнтів. Обсяг їхніх депозитів становив 470,9 млрд злотих — близько 110 млрд євро. PKO Bank Polski займає приблизно п’яту частину польського ринку за активами, кредитами та інвестиційними фондами.