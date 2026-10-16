Банк скоротив 3000 працівників, але найняв ще 1000 консультантів через ШІ: що сталося в Bank of America

За даними Business Insider, Bank of America залучив 1000 зовнішніх консультантів, щоб усунути вразливості у програмному забезпеченні, які виявили передові моделі штучного інтелекту, зокрема Mythos від Anthropic. Це відбувається на тлі скорочення штату банку приблизно на 3000 працівників за рік і його планів заощаджувати завдяки впровадженню ШІ.

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Про це заявив генеральний директор Bank of America Браян Мойніген під час конференції з аналітиками за підсумками третього кварталу 2026 року. За його словами, додаткових консультантів залучили ще у другому кварталі, а їхня робота доповнює зусилля приблизно 3000 технічних фахівців, які вже займаються усуненням виявлених проблем.

Водночас витрати банку на виправлення вразливостей і усунення недоліків у системі протидії відмиванню грошей (AML) у третьому кварталі становили кілька сотень мільйонів доларів. Мойніген не уточнив, яка частина цієї суми припала саме на роботу з вразливостями, виявленими Mythos.

ШІ знаходить проблеми швидше, але їх усунення потребує людей

Ситуація демонструє одну з проблем автоматизації: штучний інтелект може прискорити пошук слабких місць у програмному забезпеченні, однак виправлення виявлених помилок потребує додаткових фахівців і ресурсів.

Модель Mythos здатна знаходити складні вразливості та виявляти ризики, які могли залишатися непоміченими тривалий час. Для банків це означає необхідність швидше перевіряти власні системи, оновлювати програмне забезпечення та усувати недоліки, щоб зменшити ризик кібератак.

Водночас Bank of America продовжує розраховувати на економічний ефект від використання ШІ. За словами Мойнігена, банк уже реалізував близько 130 проєктів із використанням штучного інтелекту. Очікується, що їхній сукупний фінансовий ефект зростатиме: з $250−300 млн у 2026 році до приблизно $700 млн у 2027 році.

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Отже, банк скорочує штат і розраховує підвищувати ефективність завдяки ШІ, але водночас змушений залучати додаткових спеціалістів для роботи з ризиками, які виявляють нові моделі. При цьому немає підтверджень, що скорочення приблизно 3000 працівників безпосередньо пов’язане саме із заміною людей штучним інтелектом.

Окремим чинником витрат залишаються проблеми з дотриманням вимог протидії відмиванню грошей. У третьому кварталі банк також повідомив про регуляторне врегулювання на $1,2 млрд через порушення у цій сфері.



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