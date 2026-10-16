Банк скоротив 3000 працівників, але найняв ще 1000 консультантів через ШІ: що сталося в Bank of America

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 жовтня 2026, 12:46

Банк скоротив 3000 працівників, але найняв ще 1000 консультантів через ШІ: що сталося в Bank of America

За даними Business Insider, Bank of America залучив 1000 зовнішніх консультантів, щоб усунути вразливості у програмному забезпеченні, які виявили передові моделі штучного інтелекту, зокрема Mythos від Anthropic. Це відбувається на тлі скорочення штату банку приблизно на 3000 працівників за рік і його планів заощаджувати завдяки впровадженню ШІ.

За даними Business Insider, Bank of America залучив 1000 зовнішніх консультантів, щоб усунути вразливості у програмному забезпеченні, які виявили передові моделі штучного інтелекту, зокрема Mythos від Anthropic.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про це заявив генеральний директор Bank of America Браян Мойніген під час конференції з аналітиками за підсумками третього кварталу 2026 року. За його словами, додаткових консультантів залучили ще у другому кварталі, а їхня робота доповнює зусилля приблизно 3000 технічних фахівців, які вже займаються усуненням виявлених проблем.

Водночас витрати банку на виправлення вразливостей і усунення недоліків у системі протидії відмиванню грошей (AML) у третьому кварталі становили кілька сотень мільйонів доларів. Мойніген не уточнив, яка частина цієї суми припала саме на роботу з вразливостями, виявленими Mythos.

ШІ знаходить проблеми швидше, але їх усунення потребує людей

Ситуація демонструє одну з проблем автоматизації: штучний інтелект може прискорити пошук слабких місць у програмному забезпеченні, однак виправлення виявлених помилок потребує додаткових фахівців і ресурсів.

Модель Mythos здатна знаходити складні вразливості та виявляти ризики, які могли залишатися непоміченими тривалий час. Для банків це означає необхідність швидше перевіряти власні системи, оновлювати програмне забезпечення та усувати недоліки, щоб зменшити ризик кібератак.

Водночас Bank of America продовжує розраховувати на економічний ефект від використання ШІ. За словами Мойнігена, банк уже реалізував близько 130 проєктів із використанням штучного інтелекту. Очікується, що їхній сукупний фінансовий ефект зростатиме: з $250−300 млн у 2026 році до приблизно $700 млн у 2027 році.

Читайте також: ШІ може самостійно поширюватися через смарттелевізори та побутову техніку: про що саме попередила Anthropic

Отже, банк скорочує штат і розраховує підвищувати ефективність завдяки ШІ, але водночас змушений залучати додаткових спеціалістів для роботи з ризиками, які виявляють нові моделі. При цьому немає підтверджень, що скорочення приблизно 3000 працівників безпосередньо пов’язане саме із заміною людей штучним інтелектом.

Окремим чинником витрат залишаються проблеми з дотриманням вимог протидії відмиванню грошей. У третьому кварталі банк також повідомив про регуляторне врегулювання на $1,2 млрд через порушення у цій сфері.


Як ми писали, Мінфін США оштрафував Bank of America на $1,2 млрд

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами