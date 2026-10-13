Де в Україні найдорожче купувати й орендувати житло: аналітика за вересень

У вересні житло в багатьох регіонах України дорожчало, хоча попит на купівлю та оренду переважно знижувався. У Києві середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку сягнула $90 тис., а її оренди — 33 тис. грн на місяць. Де ще найдорожче купувати й винаймати житло та як змінилися ціни за місяць? Читайте у свіжій аналітиці DIM .RIA.

Ринок новобудов: попит падає, а ціни продовжують зростати

Пропозиція

У вересні 2026 року продовжують працювати 85% відділів продажу новобудов в Україні. Упродовж місяця в експлуатацію ввели три нові будинки: по одному — у Києві, Київській та Хмельницькій областях.

Ціни

У вересні найбільше зростання середньої ціни квадратного метра у новобудовах зафіксовано у Чернігівській (+12%), Житомирській (+5,2%) та Запорізькій (+3%) областях. Найбільше річне зростання вартості квадратного метра зафіксовано у Чернігівській (+22,5%), Чернівецькій (+20,3%), Тернопільській (+18,1%) та Хмельницькій (+18,1%) областях. Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.

Регіони, де середня вартість квадратного метра у новобудові перевищує $1 000:

Київ — $1 421/м²;

Львівська область — $1 276/м²;

Чернівецька область — $1 171/м²;

Закарпатська область — $1 160/м²;

Дніпропетровська область — $1 156/м²;

Івано-Франківська область — $1 075/м²;

Вінницька область — $1 071/м²;

Рівненська область — $1 043/м²;

Кіровоградська область — $1 015/м².

У районах Києва немає єдиної тенденції зміни цін: в одних вони зростали, в інших — знижувалися. Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 887/м². Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $883/м².

Попит

У вересні попит на новобудови переважно знижувався. Найінтенсивніше падіння фіксувалось у Волинській (-27%), Житомирській (-21%), Хмельницькій (-18%), Одеській (-18%) та Миколаївській (-16%) областях. Помітне зростання попиту у вересні відбулось у Закарпатській (+10%), Київській (+5%) та Чернігівській (+4%) областях.

Вторинний ринок: пропозиція та ціни продовжують зростати, а попит зменшується

Пропозиція

У вересні кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла продовжила збільшуватись по всій країні. Найпомітніше зростання пропозиції відбулось у Києві (+56%), а також у Херсонській (+31%), Київській (+27%), Сумській (+25%) та Чернігівській (+15%) областях.

Ціни

У більшості регіонів України ціни на вторинне житло також продовжили зростати. Найбільший стрибок фіксувався у Волинській (+10%), Херсонській (+10%), Тернопільській (+8%), Хмельницькій (+6%) та Кіровоградській (+6%) областях. Знизились ціни у Чернівецькій (-6%) та Рівненській (-5%) областях.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у вересні зафіксована на Херсонщині та Запоріжжі — $17 тис. Київ традиційно залишається найдорожчим містом: середня вартість однокімнатної квартири становила $90 тис.

У столиці ціни на житло також здебільшого зростали впродовж вересня — найбільш динамічно дорожчали 2- та 3-кімнатні квартири у Солом’янському районі. Найдорожче житло у Печерському районі, де 1-кімнатна квартира в середньому коштує $170 тис., а найдоступніше — у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже $49 тис.

Попит

Впродовж вересня попит на вторинне житло зменшувався. Найбільш динамічне падіння — у Рівненській (-30%), Кіровоградській (-21%), Полтавській (-19%) та Київській (-16%) областях. Зростання інтересу до вторинної нерухомості фіксувалось у Тернопільській (+10%), Закарпатській (+9%), Херсонській (+7%), Львівській (+6%) та Дніпропетровській (+4%) областях.

Ринок оренди: ціни ростуть, а пропозицій все менше

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у вересні кількість оголошень про оренду житла істотно збільшилась у Києві (+27%), а також Київській (+36%) та Одеській (+23%) областях. В інших регіонах пропозиція переважно скорочувалася: найдинамічніше в Івано-Франківській (-33%), Закарпатській (-26%) та Волинській (-20%) областях.

Ціни

У вересні оренда житла дорожчала практично по всій країні. Найбільшими темпами ціни зростали у Миколаївській (+104%), Запорізькій (+46%), Херсонській (+32%), Закарпатській (+29%) та Вінницькій (+22%) областях. Регіони, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири перевищила 20 тис. грн:

Київ — 33 тис. грн (+5% за місяць, +12% за рік);

Закарпатська область — 29 тис. грн (+29% за місяць, +38% за рік);

Івано-Франківська область — 22,5 тис. грн (+11% за місяць, +34% за рік);

Вінницька область — 22 тис. грн (+22% за місяць, +52% за рік);

Дніпропетровська область — 22 тис. грн (+10% за місяць, +38% за рік);

Львівська область — 20,3 тис. грн (+6% за місяць, +21% за рік).

Найдорожча оренда однокімнатної квартири в Києві — у Печерському районі, де середня ціна становить 38,3 тис. грн на місяць. Найдоступніші пропозиції — у Деснянському районі, де оренда коштує в середньому 13,3 тис. грн

Попит

Протягом вересня попит на оренду житла в основному падав по країні. Найбільше падіння фіксувалось у Черкаській (-22%), Київській (-20%), Львівській (-19%) та Полтавській (-17%) областях. Зростання інтересу до оренди — у Рівненській (+18%), Волинській (+15%), Харківській (+15%) областях.

Регіони, де спостерігається найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом:

Тернопільський — на 1 оголошення припадає 18 орендарів;

Рівненський — на 1 оголошення припадає 18 орендарів;

Львівський — на 1 оголошення припадає 15 орендарів;

Вінницький — на 1 оголошення припадає 13 орендарів;

Чернівецький — на 1 оголошення припадає 10 орендарів.

Наведені DIM.RIA дані показують, що у вересні покупці вторинного житла мали більше варіантів для вибору, проте ціни в більшості регіонів продовжували зростати. Для орендарів пошук доступного житла ускладнювався, адже пропозицій переважно меншало, а оренда дорожчала. Тож послаблення попиту поки не принесло відчутного полегшення тим, хто шукає власну квартиру чи житло в оренду.