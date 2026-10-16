Україна випробовує дрон StarGate для евакуації поранених: він може перевозити до 150 кг

Українська оборонна компанія SkyFall випробовує повітряний безпілотник StarGate, призначений для порятунку бійців із ділянок фронту, куди наземна техніка не може дістатися. Про це повідомляє Forbes Україна. Дрон здатний перевозити до 150 кг, розвивати максимальну швидкість 105 км/год і долати до 15 км в один бік. Апарат передали бойовій бригаді для оцінювання безпосередньо в умовах передової.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Евакуацію поранених українських військових із передової дедалі частіше виконують роботизовані комплекси. У серпні Сили оборони провели понад 25 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботів — у 3,3 раза більше, ніж у січні. Але тепер мова йде про можливість повітряної евакуації.

Як StarGate допомагатиме евакуювати поранених

Розробку почали після звернення українських військових, яким був потрібен швидший спосіб евакуації бійців із небезпечних ділянок. Наземним роботизованим комплексам залежно від відстані, стану маршрутів і загроз може знадобитися дві-три години, щоб дістатися позиції.

StarGate має скоротити цей час до кількох хвилин на окремих маршрутах. Його крейсерська швидкість становить 65 км/год, а максимальна — 105 км/год. Підготовка до польоту займає близько 10 хвилин.

Для транспортування пораненого передбачений спеціальний модуль із ношами. Також апарат обладнаний тепловізійними камерами для роботи вночі. За даними розробника, він може працювати під час дощу та снігу.

Дальність польоту в один бік — до 15 км. Це дає змогу розглядати StarGate для евакуації з районів, де через загрозу атак дронів пересування наземної техніки особливо небезпечне.

ШІ допомагає керувати дроном без GPS

StarGate використовує Starlink, власну систему зв’язку L-Link і програмне забезпечення зі штучним інтелектом. За задумом розробників, це має допомогти апарату працювати за відсутності супутникової навігації або в умовах глушіння чи підміни GPS-сигналу.

Дроном керує оператор, але ШІ допомагає йому орієнтуватися в складних умовах. Якщо зв’язок повністю зникає, апарат може прокласти маршрут назад до безпечної зони.

Під час демонстрації SkyFall також показала систему захисту від FPV-дронів: коли до StarGate наблизився інший безпілотник, апарат розгорнув сітку для його перехоплення. Розробник заявив і про здатність продовжувати політ після втрати однієї з опорних балок. Водночас надійність системи після бойових пошкоджень ще належить оцінити.

Роботизована евакуація стає масштабнішою

Розвиток StarGate відбувається на тлі швидкого розширення використання наземних роботизованих комплексів у Силах оборони. У серпні військові виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК — у 3,3 раза більше, ніж у січні.

Наземні роботи перевозять вантажі та допомагають вивозити поранених із небезпечних ділянок, зменшуючи потребу залучати військових до ризикованих маршрутів. Наприкінці вересня компанія Frontline Robotics представила шестиколісний комплекс «Фродо», здатний перевозити до 400 кг і долати до 150 км.

StarGate має доповнити такі системи, працюючи там, де рельєф, зруйновані дороги або вогнева загроза ускладнюють рух наземної техніки. Повітряний дрон не замінює наземні комплекси, а розширює можливості евакуації.

Читайте також: Історичний крок для українського Defense Tech: розробник дронів Swarmer йде на IPO у США

Коли StarGate можуть почати використовувати на фронті

Наразі безпілотник перебуває на етапі оцінювання. За даними Associated Press, військовим потрібен щонайменше місяць випробувань, щоб зібрати достатньо статистики для оцінювання ефективності системи.

SkyFall розраховує до кінця 2026 року вийти на виробництво до 1000 таких апаратів на місяць. Вартість одного StarGate оцінюють щонайменше у $50 000, хоча остаточна ціна залежить від комплектації.

Отже, головне завдання випробувань — з’ясувати, наскільки надійно апарат зможе евакуювати поранених у реальних бойових умовах. Поки результатів цих випробувань немає, оцінювати його практичну ефективність зарано.

Як ми писали: Глава Rheinmetall розкритикував українські дрони: Це просто гра з Лего