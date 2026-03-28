Глава Rheinmetall розкритикував українські дрони: Це просто гра з Лего

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер скептично оцінив рівень технологічності українських безпілотників, заявивши, що вони не містять справжніх інновацій. Таку думку він висловив під час розмови з журналістом Саймоном Шустером, пише «Межа» з посиланням на The Atlantic.

Що не так з українськими дронами

Журналіст відвідав один із заводів Rheinmetall у німецькому місті Унтерлюсс, де поспілкувався з очільником компанії. Під час інтерв'ю Шустер згадав ефективне застосування українських дронів для ураження важкої бронетехніки — ключового сегмента продукції Rheinmetall. У відповідь Паппергер применшив значення цих розробок.

«Це просто гра з Лего. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: „Вау!“ — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — заявив Армін Паппергер.

У подальшій розмові журналіст зазначив, що Україна наразі виробляє більше безпілотників, ніж будь-яка інша демократична країна, і поцікавився, як це може вплинути на бізнес-модель Rheinmetall. Це викликало різку реакцію з боку керівника компанії.

Читайте також: Українські дрони паралізували 40% нафтових експортних потужностей росії — Reuters

На запитання про конкретних виробників дронів в Україні Шустер навів приклади компаній Fire Point, яка займається створенням безпілотників FP-1, FP-2 та ракет «Фламінго», а також Skyfall, що виготовляє важкі бомбери Vampire.

«Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», — Армін Паппергер.

Заяви Паппергера пролунали на тлі активного розвитку української оборонної індустрії, зокрема сектору безпілотних технологій, який відіграє важливу роль у сучасній війні.

Читайте також: Український Skynet: американські інвестори оцінили розробника рою дронів у $450 млн

Попри критику, українські дрони продовжують активно застосовуватися на полі бою та демонструють практичну ефективність у знищенні техніки противника.