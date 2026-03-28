Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
28 березня 2026, 13:57

Глава Rheinmetall розкритикував українські дрони: Це просто гра з Лего

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер скептично оцінив рівень технологічності українських безпілотників, заявивши, що вони не містять справжніх інновацій. Таку думку він висловив під час розмови з журналістом Саймоном Шустером, пише «Межа» з посиланням на The Atlantic.

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер скептично оцінив рівень технологічності українських безпілотників, заявивши, що вони не містять справжніх інновацій.
Фото: Армін Паппергер

Що не так з українськими дронами

Журналіст відвідав один із заводів Rheinmetall у німецькому місті Унтерлюсс, де поспілкувався з очільником компанії. Під час інтерв'ю Шустер згадав ефективне застосування українських дронів для ураження важкої бронетехніки — ключового сегмента продукції Rheinmetall. У відповідь Паппергер применшив значення цих розробок.

«Це просто гра з Лего. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: „Вау!“ — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — заявив Армін Паппергер.

У подальшій розмові журналіст зазначив, що Україна наразі виробляє більше безпілотників, ніж будь-яка інша демократична країна, і поцікавився, як це може вплинути на бізнес-модель Rheinmetall. Це викликало різку реакцію з боку керівника компанії.

На запитання про конкретних виробників дронів в Україні Шустер навів приклади компаній Fire Point, яка займається створенням безпілотників FP-1, FP-2 та ракет «Фламінго», а також Skyfall, що виготовляє важкі бомбери Vampire.

«Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», — Армін Паппергер.

Заяви Паппергера пролунали на тлі активного розвитку української оборонної індустрії, зокрема сектору безпілотних технологій, який відіграє важливу роль у сучасній війні.

Попри критику, українські дрони продовжують активно застосовуватися на полі бою та демонструють практичну ефективність у знищенні техніки противника.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Gazzbut
Gazzbut
28 березня 2026, 14:32
От дурачек
Marvin
Marvin
28 березня 2026, 14:40
Гарна реакція. По суті, це визнання нас конкурентом. Тому і звучало приниження. Кому треба, зрозумів і почув.
smuller78
smuller78
28 березня 2026, 15:31
#
Такий самий конкурент, як був автоваз для Fiat. Кріпацька праця, масове копійчане гаражне виробництво за технологіями 10−60 річної давнини. Що він не так сказав? Ви колись бачили китайські шоу, наприклад Хэфэй із 22000 дронів одночасно та синхронно?
kadaad1988
kadaad1988
28 березня 2026, 15:30
Клоуна просто задавила жаба, что его концерн вообще ничего не умеет выпускать в виде дронов?
checked Created with Sketch.

