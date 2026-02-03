Історичний крок для українського Defense Tech: розробник дронів Swarmer йде на IPO у США

Українська індустрія оборонних технологій виходить на глобальний рівень капіталу. Компанія Swarmer, яка спеціалізується на створенні рішень зі штучним інтелектом для керування групами (роями) безпілотників, офіційно подала документи для первинного публічного розміщення акцій (IPO) на американській біржі Nasdaq. Це перший випадок в історії, коли українська DefTech-компанія стає публічною. Про це повідомляє видання AIN із посиланням на дані порталу EDGAR Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Деталі виходу на біржу

Згідно з реєстраційними документами, компанія планує торгуватися під тікером SWMR. Організатором розміщення та єдиним банком-партнером виступає американська інвестиційна фірма Lucid Capital Markets.

Наразі фінансові параметри угоди залишаються відкритими: кількість акцій, що будуть випущені, та діапазон цін ще не визначені. Процес відбуватиметься за класичною процедурою — через проспект емісії. Це означає, що Swarmer зобов'язана зробити свою діяльність максимально прозорою, розкривши фінансову звітність, структуру власності, склад менеджменту та стратегічні плани.

Безпека технологій та географія

Хоча юридична штаб-квартира Swarmer розташована в Остіні (штат Техас), «мозок» компанії залишається в Європі. Операційні офіси та центри розробки (R&D) знаходяться в Україні, Польщі та Естонії.

Джерела, знайомі з планами компанії, наголошують: вихід на американську біржу не означає вивезення технологій. Лістинг не передбачає передачу критичних розробок за межі України та не вплине на поточну роботу компанії на внутрішньому ринку.

Шлях до IPO

Swarmer демонструє стрімку динаміку розвитку. У вересні 2025 року стартап залучив $15 млн у раунді Series A, що стало рекордною інвестицією в український DefTech з початку повномасштабної війни. Провідними інвесторами тоді виступили Broadband Capital Investments, D3 Ventures та інші фонди. З того часу команда проєкту зросла вдвічі.

Технології компанії вже пройшли випробування реальністю: