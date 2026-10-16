Українці рекордно нарощують кредити, а бізнес майже зупинив запозичення: аналітик попередив про тривожний сигнал

У вересні 2026 року українці активно нарощували гривневі кредити , тоді як приріст позик бізнесу різко сповільнився. Кредитування фізичних осіб збільшилося на 2,6% за місяць — до 382,28 млрд грн. Натомість чисті кредити юридичних осіб зросли лише на 0,7%, до 654,93 млрд грн. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Населення нарощує кредити рекордними темпами

У вересні обсяг гривневих кредитів фізичних осіб збільшився на 9,4 млрд грн — це п’ятий за величиною місячний приріст за всю історію спостережень. Річні темпи зростання сягнули 38,6%, а сам показник, за даними Шевчишина, досяг 382,28 млрд грн.

Аналітик зазначає, що такі темпи кредитування не фіксували з грудня 2018 року.

Він пов’язує активність позичальників зі зростанням поточних потреб населення. Українці беруть кредити, щоб підготуватися до зими, відновити пошкоджене внаслідок російських ударів майно або покрити витрати до наступної зарплати.

До статистики також входять карткові кредити з пільговим періодом. За словами аналітика, частина клієнтів використовує такі можливості для різних інвестицій, зокрема в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Отже, зростання кредитування населення не обов’язково свідчить лише про збільшення споживчих витрат. Воно також може відображати потребу домогосподарств у додатковій ліквідності в умовах воєнних ризиків і нестабільних доходів.

Кредитування бізнесу майже зупинилося

На відміну від населення, підприємства у вересні нарощували запозичення значно повільніше.

Чисті кредити юридичних осіб досягли 654,93 млрд грн. Місячний приріст становив лише 4,25 млрд грн, або 0,7%, тоді як річне зростання залишалося високим — 32,3%.

За оцінкою Шевчишина, це найменший приріст за доступний період спостережень, якщо не враховувати значні погашення кредитів у грудні 2025 року.

Аналітик зауважує, що вересень зазвичай не є найактивнішим місяцем для кредитування, однак цього разу особливо невеликий абсолютний приріст може свідчити про погіршення ситуації в бізнесу.

Серед причин він називає російські обстріли, руйнування підприємств і логістичної інфраструктури, а також проблеми з роботою портів. Попри потребу відновлювати виробництво та перебудовувати логістику, компанії не поспішають залучати нове фінансування.

Шевчишин називає таку динаміку неприємним сигналом і зазначає, що стежитиме за подальшими змінами.

Читайте також: НБУ змінює правила кредитування: що буде з ломбардами та фінкомпаніями

Чому різниця між кредитами населення та бізнесу важлива

У вересні сформувалася помітна відмінність між двома сегментами ринку. Населення продовжує активно користуватися позиками, тоді як приріст кредитування підприємств майже зупинився.

Ці тенденції не обов’язково суперечать одна одній: домогосподарства можуть позичати гроші для нагальних витрат, а бізнес — відкладати інвестиції через невизначеність, ризик нових руйнувань і складнощі з прогнозуванням майбутніх доходів.

Водночас така різниця може свідчити про неоднакові фінансові потреби та можливості двох груп позичальників. Якщо підприємства й надалі не збільшуватимуть запозичення, це може ускладнити відновлення виробництва, закупівлю обладнання та розвиток бізнесу.

Отже, головний сигнал вересневої статистики — не просто зростання кредитів населення, а суттєве уповільнення приросту позик підприємствам на тлі воєнних пошкоджень і потреби відновлювати економічну активність.

Як ми писали, Нацбанк спростив умови кредитування для виробників, ритейлерів та громад