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15 жовтня 2026, 19:33

Китай випробовує гуманоїдних роботів для патрулювання та протидії масовим заворушенням

Китай розробляє та випробовує гуманоїдних роботів, яких у майбутньому можуть використовувати для патрулювання, охорони громадського порядку та протидії масовим заворушенням. Як повідомляє японське агентство Kyodo News, роботи Fuxi, створені державним оборонним концерном NORINCO, здатні виявляти підозрілих людей, відтворювати рухи поліцейської палиці та відштовхувати людей щитом.

Китай розробляє та випробовує гуманоїдних роботів, яких у майбутньому можуть використовувати для патрулювання, охорони громадського порядку та протидії масовим заворушенням.
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Роботи зі щитами та поліцейськими палицями

Гуманоїдних роботів Fuxi продемонстрували в серпні 2026 року на Всесвітній конференції з робототехніки в Пекіні. На виставці вони з’явилися зі щитами та поліцейськими палицями — обладнанням, яке використовують під час операцій із забезпечення громадського порядку.

За інформацією Kyodo News, робот може виявляти підозрілих людей і виконувати рухи, характерні для протидії натовпу, зокрема відштовхувати людей щитом. Для навчання рухів розробники використовували дані про дії співробітників збройної поліції.

Fuxi розробляє NORINCO — державна китайська оборонна корпорація. Раніше компанія заявляла, що робот призначений для розвідки за різних погодних умов, інтелектуального патрулювання та роботи в небезпечних для людини середовищах.

Роботами зможуть керувати дистанційно

Однією з особливостей Fuxi є можливість дистанційного керування. Спеціальна система передає рухи оператора роботу в реальному часі, що дає змогу виконувати завдання на місці, не наражаючи людину на безпосередню небезпеку.

Такий підхід дозволяє використовувати роботів там, де існує ризик зіткнення з агресивними людьми або роботи в небезпечних умовах. Водночас публічно продемонстровані можливості не свідчать про те, що Fuxi вже самостійно ухвалює рішення про застосування сили.

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Чи використовуватимуть роботів для розгону протестів

Розробка перебуває на стадії випробувань, а в перспективі роботів планують залучати до патрулювання та охорони разом зі збройною поліцією.

Таким чином, Китай випробовує технологію, яку потенційно можна застосовувати для контролю громадського порядку. Подальше використання таких роботів залежатиме від результатів випробувань, технічних можливостей і рішень китайських правоохоронних органів.

Як ми писали, 400 тисяч роботів на заводах Toyota: компанія розкрила плани автоматизації

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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