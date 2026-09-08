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8 вересня 2026, 9:00

Боротьба Китаю і Кореї за батареї переходить у ринок гуманоїдів

Південнокорейський сектор виробництва акумуляторів поступово втрачає конкурентну перевагу над китайськими компаніями. Китайські виробники активно нарощують присутність завдяки дешевшим технологіям, зокрема літій-залізо-фосфатним (LFP) батареям. Тепер, як пише Bloomberg, корейські компанії намагаються відіграти позиції в іншому сегменті — дорожчих і технологічніших акумуляторах для роботів-гуманоїдів.

Південнокорейський сектор виробництва акумуляторів поступово втрачає конкурентну перевагу над китайськими компаніями.


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На цей ринок уже орієнтуються LG Energy Solution, Samsung SDI та SK On. До них приєдналася виробник акумуляторних матеріалів EcoPro, яка планує прискорити розробку високонікелевих катодів і технологій твердотільних батарей нового покоління.

Чому роботи можуть стати шансом для корейських виробників

Гуманоїдним роботам потрібні акумулятори, які поєднують невелику вагу, високу енергоємність і тривалий час роботи. За цими параметрами вимоги можуть бути вищими, ніж у випадку з електромобілями.

Саме це створює можливість для південнокорейських виробників, які спеціалізуються на технологічніших акумуляторних рішеннях. У сегменті електромобілів їм дедалі складніше конкурувати з китайськими компаніями, які активно використовують дешевші LFP-батареї.

Аналітик CRU Сем Адхам зазначає, що твердотільні акумулятори потенційно можуть забезпечити значне збільшення щільності енергії. При цьому робототехніка може бути менш чутливою до високої вартості батарей, ніж масовий ринок електромобілів.

Це відкриває для корейських компаній можливість заробляти на продукції з вищою доданою вартістю.

EcoPro готує твердотільні батареї для нового ринку

EcoPro очікує, що виробники гуманоїдних роботів віддаватимуть перевагу високонікелевим катодним матеріалам, а не LFP-технології.

Компанія також розглядає робототехніку як потенційний майданчик для впровадження твердотільних акумуляторів. На відміну від традиційних літій-іонних батарей, у них використовується твердий електроліт, що відкриває можливості для підвищення енергоємності та зміни конструкції акумулятора.

EcoPro вже має дослідно-промислове виробництво сульфідних твердих електролітів потужністю 40 тонн на рік. Компанія веде переговори з потенційними клієнтами щодо тестових поставок і планує розпочати комерційне виробництво у 2027 році.


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Китай може повторити успіх в акумуляторах для роботів

Втім, ставка на гуманоїдну робототехніку не гарантує корейським виробникам нового технологічного лідерства.

За оцінкою CRU, масове поширення людиноподібних роботів може залишатися питанням далекого майбутнього. Галузі ще належить вирішити проблеми технологічної надійності, вартості виробництва та масштабування, а також домогтися ширшого суспільного прийняття таких машин.

Крім того, китайські виробники акумуляторних матеріалів продовжують швидко розвиватися. Тому конкуренція між Китаєм і Південною Кореєю, яка вже проявилася на ринку електромобілів, може перейти і в робототехніку.

Водночас у корейських виробників є вікно можливостей на американському ринку. За оцінкою Адхама, виробники катодних та анодних матеріалів із Південної Кореї можуть постачати продукцію американським робототехнічним компаніям протягом найближчих років — принаймні доти, доки США не створять власні конкурентні рішення.

Таким чином, гуманоїдні роботи можуть стати для корейської акумуляторної індустрії новим полем боротьби з Китаєм — уже не за дешевизну, а за технологічність, енергоємність і преміальний сегмент.


Джерело: Мінфін
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