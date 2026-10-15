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15 жовтня 2026, 19:15

Українці тримають у строкових депозитах рекордні 508,7 млрд грн, але все ще бояться заморожувати заощадження

У вересні 2026 року українці збільшили строкові депозити в банках на 4,5 млрд грн — це найбільший приріст за квартал. Загальна сума строкових вкладів фізичних осіб у гривні та іноземній валюті досягла рекордних 508,72 млрд грн. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У вересні 2026 року українці збільшили строкові депозити в банках на 4,5 млрд грн — це найбільший приріст за квартал.
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Водночас населення залишається обережним щодо розміщення грошей на тривалий строк, оскільки через воєнні ризики можливість швидко отримати доступ до коштів часто важливіша за потенційний дохід.

Чому українці почали активніше відкладати гроші

У вересні обсяг строкових депозитів фізичних осіб збільшився на 0,9% порівняно із серпнем і на 38,6% у річному вимірі. На зростання вплинули сезонні чинники після завершення періоду літніх відпусток, а також зміни депозитних ставок.

Зокрема, середні ставки за довгостроковими вкладами зросли на 0,2 відсоткового пункту — до 14,8% річних. Найпомітніше ставки підвищували недержавні банки. Водночас дохідність короткострокових депозитів майже не змінилася.

Вищі ставки створюють додатковий стимул розміщувати кошти на триваліший період. Проте вкладники мають враховувати не лише дохідність, а й умови дострокового повернення грошей.

Частка строкових вкладів залишається майже мінімальною

Попри рекордну суму строкових депозитів, їхня частка в загальній структурі коштів населення в банках у вересні становила 32,7%. Це другий найнижчий показник за всю історію спостережень: менше було лише в червні, коли частка опускалася до 32,6%.

Така ситуація свідчить, що українці не поспішають переводити всі заощадження на депозити з визначеним строком. Під час війни людям важливо мати доступ до грошей у разі непередбачуваних витрат, втрати доходу або інших ризиків.

Читайте також: Як невеликі банки переписали ставки за депозитами і де найвигідніше розмістити гривню

Чи означає це недовіру до банків

Зростання строкових депозитів до історичного максимуму свідчить, що українці продовжують користуватися банківською системою для зберігання заощаджень. Водночас низька частка строкових вкладів показує, що багато клієнтів надають перевагу ліквідності — можливості швидко скористатися своїми коштами.

Отже, обережність вкладників не обов’язково означає недовіру до банків. Радше йдеться про прагнення зберігати фінансову гнучкість у період невизначеності. Банківська система продовжує працювати, а населення поступово збільшує заощадження, водночас не відмовляючись від потреби мати доступ до грошей.

Як ми писали, Нові хіти серед українських монет: які подорожчали, та чи варто їх додати до своєї колекції

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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