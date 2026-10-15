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15 жовтня 2026, 7:48

Нові хіти серед українських монет: які подорожчали, та чи варто їх додати до своєї колекції

Українська пам'ятна нумізматика переживає справжній інвестиційний бум: лімітовані тиражі в інтернет-магазині Нацбанку розкуповуються буквально за секунди, а електронна черга на старті продажів налічує десятки тисяч учасників. Як за таких умов змінюється ціна монет, розповідає «Мінфін».

Українська пам'ятна нумізматика переживає справжній інвестиційний бум.
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Як я і вказував у попередній моїй статті, дуже непогано себе показав новий набір із серії «Набір із двох пам'ятних монет „Мешканці морських глибин“ у сувенірному пакуванні» 2026 року, номіналом 10 грн, нейзильбер.

Навіть після того, як перший хайп вщух, середня ціна даного гарного набору вийшла на плато в межах близько 1 600 гривень, що майже вчетверо вище за його нацбанківську ціну в 412 гривень. При цьому весь запропонований Нацбанком в інтернет-магазині 29 вересня обсяг даних наборів у кількості 37 500 штук було розкуплено покупцями протягом декількох хвилин. Я сам, купуючи цей набір о 10:00:59, був уже в черзі під номером 28 907.

Перший набір даної серії 2025 року, а також і цей набір 2026 року я раджу за можливості мати у себе в колекції, як одну із основних «родзинок» української нумізматики останніх років.

Одним із серйозних придбань для будь-якого нумізмату, який збирає українські монети, можна буде вважати й срібну унцову монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні», номіналом 1 грн, тиражем до 5 тисяч штук, що офіційно була випущена Нацбанком в обіг 2 вересня, але яка поки що все ще недоступна для реалізації серед широкого кола колекціонерів.

Початкова ціна НБУ на цю монету становила 7 278 гривень, але вже зараз, тобто трохи більше ніж через місяць після того, як вона була офіційно представлена нумізматам, її середня вартість становить 11 240 гривень, що майже в 1,54 раза більше за початкову вартість, а на аукціонних майданчиках за неї просять 13−14 тисяч гривень.

Безперечний величезний попит серед нумізматів має і така позиція, як монета «Український бавовна. Нептун», номіналом 5 грн, випущена ще у 2024 році, нейзильбер.

Цю монету в кількості 18 750 штук Нацбанк додатково продавав 8 вересня, і розпродав все менш ніж за 1 хвилину. О 10.02 я вже не зміг її придбати в інтернет-магазині НБУ.

Навіть після того, як на ринок у вересні цього року вийшли ці додаткові 18 750 екземплярів, вартість монети залишилася майже втричі вищою від початкової ціни НБУ в 154 гривні.

Продовжує залишатись дуже затребуваною серед колекціонерів срібна монета України, номіналом 10 гривень, «250 років від дня проголошення незалежності США», введена в обіг Нацбанком 1 липня цього року.

Вона була випущена поза початковим планом Нацбанку на 2026 рік, що відразу ж додало до неї інтересу з боку не лише українських, а й міжнародних колекціонерів.

При продажі в інтернет-магазині Нацбанку 23 липня в кількості 2 250 штук вони були продані менш ніж за 1 хвилину. Нині її середня вартість продовжує зростати і вже досягла рівня 16 758 гривень, тобто у 2,35 раза вище від первісної вартості.

Залишилася дуже затребуваною і срібна 2-унцова монета «До 35-річчя Незалежності України», номіналом 20 грн, яку Нацбанк продавав у своєму інтернет-магазині 18 вересня.

Після традиційного цінового хайпу в перші дні випуску з піковими спекулятивними цінами в 21 тисячу гривень, а потім виходу на плато в останній декаді вересня в межах 18 тисяч гривень, вже з початку жовтня ця монета серйозно подорожчала, і зараз її середня ціна коливається на рівні близько 19 795 гривень, тобто це зростання в 1,27 раза.

Дуже цікавий експеримент провів Нацбанк 13 жовтня, коли реалізував через свій інтернет-магазин унікальний набір із сувенірних срібних модифікованих банкнот дизайну номіналів 20 гривень — зразка 2018 року, 50, 200, 1 000 гривень — зразка 2019 року, 100 гривень — зразка 2014 року, і 500 гривень — зразка 2015 року.

Продавав Нацбанк таких наборів лише 75 штук і, попри значну ціну, вони були розкуплені протягом 1 хвилини. Кожна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, маса дорогоцінного металу у чистоті — 124,4 г, тираж набору — до 500 штук. Елемент оздоблення — позолота, вміст золота в чистоті не менше 0,46 г.

Найімовірніше, це лише «пробна куля», і якщо все піде добре, то Нацбанк періодично пропонуватиме подібні унікальні позиції у своєму інтернет-магазині. Цей набір не тільки унікальний, а й розрахований вже на коло найзаможніших колекціонерів. А коло цих людей є досить вузьким. Тому тут, із одного боку, НБУ не можна «переборщити» з ціною таких комплектів та їх тиражами, а з іншого — при високій якості виготовлення та унікальності таких наборів низьку ціну Нацбанк не ставитиме.

За моїм прогнозом, вартість даного набору на першому етапі буде на 15−25% вищою від нацбанківської початкової ціни, а потім, залежно від випущеної реальної кількості наборів (тираж задекларований у кількості до 500 штук), поступово вийде на плато в межах «плюс» 10−15% із прив'язкою цієї ціни не тільки до вартості самих дорогоцінних металів, але і з огляду на нумізматичну премію — до 20% до вартості срібла та золота на світових ринках.

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Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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