241 домен і 112 серверів: США ліквідували інфраструктуру криптосхеми, орієнтованой на російськомовних інвесторів

Прокуратура Брукліна оголосила про масштабну операцію проти міжнародної мережі криптовалютних шахраїв, які обманювали російськомовних жителів США. Правоохоронці вивели з ладу 112 серверів і 241 домен фальшивих інвестиційних платформ. До операції долучилося ФБР. Шахрайська схема завдала збитків на десятки мільйонів доларів , а деякі постраждалі втратили всі заощадження.

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Як працювала криптовалютна афера

Понад три роки підрозділ прокуратури Брукліна з розслідування злочинів із віртуальними валютами вивчав схему, орієнтовану на російськомовну громаду США. Шахраї використовували рекламу російською мовою у Facebook, щоб залучати людей, зацікавлених в інвестуванні.

Після того як потенційна жертва відгукувалася на оголошення, з нею зв’язувався псевдоінвестиційний консультант. Він допомагав створити акаунт на фальшивій криптовалютній платформі й переконував купити криптовалюту та переказати її на адреси, пов’язані із шахрайськими сайтами.

Через кілька тижнів або місяців, коли люди намагалися вивести кошти, їхні акаунти блокували або вимагали сплатити додаткові комісії й податки. Після первинного обману шахраї нерідко поверталися до постраждалих із новою пропозицією — за окрему плату нібито допомогти повернути втрачені активи. Це була ще одна частина афери.

Яких збитків зазнали постраждалі

За оцінкою прокуратури, загальна сума викрадених коштів становить десятки мільйонів доларів. Водночас правоохоронцям уже вдалося вилучити близько $300 тис. викрадених активів. Робота з повернення інших коштів триває.

До останньої операції слідчі вже вилучили або заблокували близько 400 доменів, пов’язаних із криптовалютним шахрайством. Проте зловмисники швидко створювали нові сайти, тому правоохоронці вирішили вдарити не лише по окремих доменах, а й по технічній інфраструктурі, яка забезпечувала роботу всієї мережі.

Унаслідок останньої операції шахраї втратили доступ до даних, інформації про постраждалих і програмного забезпечення, за допомогою якого підтримували фальшиві платформи та контактували з клієнтами.

Де розташовувалася інфраструктура шахраїв

За даними прокуратури Брукліна, зловмисники використовували кіберінфраструктуру та IP-адреси в Україні й інших країнах Східної Європи. Понад 100 хмарних серверів, роботу яких порушили правоохоронці, були розміщені в інфраструктурі компаній зі Східної Європи та США.

Минулого тижня слідчі провели численні обшуки та інші правоохоронні заходи в трьох часових поясах протягом кількох годин. Операцію координували прокуратура Брукліна та ФБР за участю організацій ShadowServer, Coeus і UltaHost.

Водночас розташування серверів та IP-адрес саме по собі не встановлює громадянства організаторів схеми. У повідомленні прокуратури не стверджується, що шахраї були українцями.

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Прокурор Брукліна Ерік Гонсалес заявив, що ліквідація серверів і сотень фальшивих сайтів має ускладнити створення нових платформ і повторне переслідування постраждалих. Однак операція не означає автоматичного повернення всіх викрадених коштів: правоохоронці продовжують роботу над виявленням та поверненням активів.

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