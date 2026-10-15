241 домен і 112 серверів: США ліквідували інфраструктуру криптосхеми, орієнтованой на російськомовних інвесторів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2026, 17:50

241 домен і 112 серверів: США ліквідували інфраструктуру криптосхеми, орієнтованой на російськомовних інвесторів

Прокуратура Брукліна оголосила про масштабну операцію проти міжнародної мережі криптовалютних шахраїв, які обманювали російськомовних жителів США. Правоохоронці вивели з ладу 112 серверів і 241 домен фальшивих інвестиційних платформ. До операції долучилося ФБР. Шахрайська схема завдала збитків на десятки мільйонів доларів, а деякі постраждалі втратили всі заощадження.

Прокуратура Брукліна оголосила про масштабну операцію проти міжнародної мережі криптовалютних шахраїв, які обманювали російськомовних жителів США.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працювала криптовалютна афера

Понад три роки підрозділ прокуратури Брукліна з розслідування злочинів із віртуальними валютами вивчав схему, орієнтовану на російськомовну громаду США. Шахраї використовували рекламу російською мовою у Facebook, щоб залучати людей, зацікавлених в інвестуванні.

Після того як потенційна жертва відгукувалася на оголошення, з нею зв’язувався псевдоінвестиційний консультант. Він допомагав створити акаунт на фальшивій криптовалютній платформі й переконував купити криптовалюту та переказати її на адреси, пов’язані із шахрайськими сайтами.

Через кілька тижнів або місяців, коли люди намагалися вивести кошти, їхні акаунти блокували або вимагали сплатити додаткові комісії й податки. Після первинного обману шахраї нерідко поверталися до постраждалих із новою пропозицією — за окрему плату нібито допомогти повернути втрачені активи. Це була ще одна частина афери.

Яких збитків зазнали постраждалі

За оцінкою прокуратури, загальна сума викрадених коштів становить десятки мільйонів доларів. Водночас правоохоронцям уже вдалося вилучити близько $300 тис. викрадених активів. Робота з повернення інших коштів триває.

До останньої операції слідчі вже вилучили або заблокували близько 400 доменів, пов’язаних із криптовалютним шахрайством. Проте зловмисники швидко створювали нові сайти, тому правоохоронці вирішили вдарити не лише по окремих доменах, а й по технічній інфраструктурі, яка забезпечувала роботу всієї мережі.

Унаслідок останньої операції шахраї втратили доступ до даних, інформації про постраждалих і програмного забезпечення, за допомогою якого підтримували фальшиві платформи та контактували з клієнтами.

Де розташовувалася інфраструктура шахраїв

За даними прокуратури Брукліна, зловмисники використовували кіберінфраструктуру та IP-адреси в Україні й інших країнах Східної Європи. Понад 100 хмарних серверів, роботу яких порушили правоохоронці, були розміщені в інфраструктурі компаній зі Східної Європи та США.

Минулого тижня слідчі провели численні обшуки та інші правоохоронні заходи в трьох часових поясах протягом кількох годин. Операцію координували прокуратура Брукліна та ФБР за участю організацій ShadowServer, Coeus і UltaHost.

Водночас розташування серверів та IP-адрес саме по собі не встановлює громадянства організаторів схеми. У повідомленні прокуратури не стверджується, що шахраї були українцями.

Читайте також: 300 Telegram-каналів і тисячі фішингових посилань: в Україні викрили масштабну скам-мережу

Прокурор Брукліна Ерік Гонсалес заявив, що ліквідація серверів і сотень фальшивих сайтів має ускладнити створення нових платформ і повторне переслідування постраждалих. Однак операція не означає автоматичного повернення всіх викрадених коштів: правоохоронці продовжують роботу над виявленням та поверненням активів.

Як ми писали, Криптоінвестор втратив $2,1 млн через фішингове посилання з ChatGPT

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами