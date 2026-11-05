Банки України встановили 17-річний рекорд: що відбувається з проблемними кредитами

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 жовтня 2026 року становила 11,5%. Показник залишається незмінним другий місяць поспіль і перебуває на найнижчому рівні за останні 17 років — із жовтня 2009 року. Про це повідомляє Національний банк України .

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 жовтня 2026 року становила 11,5%.

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Як змінилася частка проблемних кредитів

Із початку 2026 року частка NPL скоротилася на 2,5 відсоткового пункту, а порівняно з березнем 2022 року — на 15,1 в. п.

За дев'ять місяців 2026 року:

Загальний обсяг кредитів у банківській системі зріс на 278,8 млрд грн, або на 20,5%, — до 1,639 трлн грн.

Обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 1,5 млрд грн, або на 0,8%, — до 187,8 млрд грн.

Частка проблемних кредитів фізичних осіб скоротилася на 1,2 в. п. — до 9,6%.

Частка NPL бізнесу знизилася на 3,3 в. п. — до 13,7%.

У Нацбанку пояснюють позитивну динаміку збільшенням обсягу нових кредитів кращої якості та врегулюванням старих проблемних боргів.

У яких банках найбільше проблемних кредитів

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків.

Найвища частка непрацюючих кредитів залишається в державних банках — 16,5%. У приватних українських банках показник становить 7,5%, а в банках з іноземним капіталом — 4,9%.

Що було раніше

У перший рік повномасштабного вторгнення рівень дефолтів за кредитами сягнув близько 20%, а частка непрацюючих позик у банківському портфелі — 39,1%.

Із середини 2023 року показник NPL поступово знижується.

У грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів, що також сприяло суттєвому скороченню частки проблемних кредитів.