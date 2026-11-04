PopDEX: торгівля безстроковими ф’ючерсами з перевагами централізованих бірж

Зручний торговий досвід на смартфоні

PopDEX прагне зробити децентралізовану торгівлю такою ж зрозумілою, як і на звичайних централізованих біржах. Платформа пропонує мобільний застосунок зі звичним інтерфейсом, який дає змогу стежити за ринком, відкривати та контролювати торгові позиції безпосередньо зі смартфона.

Користувачі можуть отримати доступ до PopDEX через мобільний застосунок для iOS та Android, а також через вебверсію. Для початку роботи можна скористатися електронною поштою або підключити криптогаманець.

Такий підхід допомагає трейдерам, які звикли до інтерфейсів CEX, легше перейти до торгівлі на децентралізованій платформі.