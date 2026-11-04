Децентралізована торгівля поступово стає доступнішою для широкої аудиторії. Сьогодні трейдерам важливі не лише можливості блокчейну, а й швидке виконання ордерів, зрозумілий інтерфейс, конкурентні комісії та контроль над власними коштами. PopDEX — це децентралізована платформа для торгівлі безстроковими ф’ючерсами, яка поєднує звичний досвід централізованих бірж (CEX) із перевагами блокчейн-інфраструктури.
PopDEX: торгівля безстроковими ф’ючерсами з перевагами централізованих бірж
Розглянемо чотири основні переваги платформи.
Зручний торговий досвід на смартфоні
PopDEX прагне зробити децентралізовану торгівлю такою ж зрозумілою, як і на звичайних централізованих біржах. Платформа пропонує мобільний застосунок зі звичним інтерфейсом, який дає змогу стежити за ринком, відкривати та контролювати торгові позиції безпосередньо зі смартфона.
Користувачі можуть отримати доступ до PopDEX через мобільний застосунок для iOS та Android, а також через вебверсію. Для початку роботи можна скористатися електронною поштою або підключити криптогаманець.
Такий підхід допомагає трейдерам, які звикли до інтерфейсів CEX, легше перейти до торгівлі на децентралізованій платформі.
Безпека, прозорість і фінансова підтримка
На відміну від традиційних централізованих бірж, PopDEX використовує некастодіальну модель. Це означає, що користувачі зберігають контроль над своїми коштами, а не передають їх на рахунок, який повністю контролюється біржею.
Торгові операції, депозити та виведення коштів фіксуються в блокчейні. Це дає змогу перевіряти відповідні записи та відстежувати рух коштів. Для депозитів і виведення коштів платформа підтримує мережу Arbitrum.
PopDEX також отримала $30 млн інвестицій від Foresight Ventures — венчурної компанії, що спеціалізується на блокчейн-індустрії та Web3. Це фінансування забезпечує підтримку подальшого розвитку та розширення платформи. Екосистема PopDEX також включає інтеграції та партнерства з відомими проєктами, серед яких Bitget Wallet, WalletConnect та Arbitrum.
У сукупності ці фактори демонструють прагнення PopDEX розвивати власну інфраструктуру, розширювати екосистему та забезпечувати користувачам прозоре торгове середовище.
Конкурентні комісії та партнерські можливості
Вартість торгівлі — один із важливих факторів під час вибору біржі. PopDEX пропонує конкурентні торгові комісії та VIP-рівні, які дають змогу знижувати ставки залежно від торгової активності. Для отримання VIP-рівня не потрібно купувати або блокувати токени платформи.
Згідно з представленою тарифною сіткою, базова комісія становить 0,032% для тейкера та 0,010% для мейкера. Зі збільшенням торгового обсягу ставки можуть знижуватися.
PopDEX також пропонує партнерські та реферальні програми для авторів контенту, торгових спільнот і брокерів. Додатково передбачені API, субакаунти та інструменти інтеграції з торговими сервісами.
Щотижневі винагороди для активних трейдерів
Окрім торгових можливостей, PopDEX пропонує програму щотижневих розіграшів із грошовими винагородами. Користувачі можуть отримувати квитки для участі в розіграшах завдяки відповідній торговій активності на платформі.
Для участі не потрібно окремо купувати квитки — вони нараховуються відповідно до умов програми. Результати розіграшів визначаються на основі публічних даних блокчейну Bitcoin.
У межах двох попередніх розіграшів програма вже розподілила 35 775 USDT між шістьма переможцями. У першому розіграші двоє переможців отримали загалом 16 746 USDT, а в другому четверо учасників розділили 19 029 USDT. Ці результати підтверджують, що програма вже працює, а її учасники отримують реальні винагороди. Частина торгових комісій платформи також спрямовується до призового фонду: 40% чистих протокольних торгових комісій виділяється на його формування. Детальніше про програму та умови участі можна дізнатися на офіційній сторінці .
Кому може бути цікава PopDEX?
PopDEX може зацікавити трейдерів, які звикли до централізованих бірж, але хочуть спробувати децентралізовану торгівлю безстроковими ф’ючерсами. Знайомий інтерфейс, мобільний доступ, конкурентні комісії та контроль над коштами роблять платформу одним із варіантів для тих, хто розглядає альтернативи традиційним CEX. Дізнатися більше про можливості PopDEX можна на офіційному сайті .
Торгівля безстроковими ф’ючерсами, зокрема з використанням кредитного плеча, пов’язана з високим ризиком втрати коштів. Матеріал має інформаційно-рекламний характер і не є інвестиційною рекомендацією.
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