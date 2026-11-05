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5 листопада 2026, 8:44

ЄС готує нові правила депортації мігрантів: що зміниться для українців у Німеччині

Європейська комісія запропонувала масштабну реформу прикордонного агентства Frontex, яка передбачає збільшення його оперативних сил із запланованих 10 тисяч до 30 тисяч осіб. Агентство також може отримати ширші повноваження щодо організації депортацій, зокрема між країнами за межами Євросоюзу. Про це повідомляє Єврокомісія

Європейська комісія запропонувала масштабну реформу прикордонного агентства Frontex, яка передбачає збільшення його оперативних сил із запланованих 10 тисяч до 30 тисяч осіб.
Європейська комісія запропонувала масштабну реформу прикордонного агентства Frontex
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Що зміниться в роботі Frontex

Згідно з пропозицією Єврокомісії від 27 жовтня 2026 року, чисельність оперативних сил Frontex планують поступово збільшити до 30 тисяч осіб до 2041 року.

Зокрема, передбачається розширення власного персоналу агентства до 6 тисяч працівників, залучення 7 тисяч співробітників держав ЄС та створення резерву із 17 тисяч прикордонників.

Крім того, Frontex може отримати нові повноваження:

  • Створення спеціального центру координації повернення мігрантів, який допомагатиме країнам ЄС організовувати депортації.
  • Підтримка повернення мігрантів між третіми країнами за наявності відповідних міжнародних домовленостей.
  • Формування сил швидкого реагування на міграційні кризи.
  • Моніторинг відкритої інформації в інтернеті для своєчасного виявлення загроз на зовнішніх кордонах ЄС.

Новий центр координуватиме процедури від встановлення особи мігранта та консультацій щодо добровільного повернення до організації перевезення й допомоги після повернення на батьківщину.

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Що це означає для мігрантів у Німеччині

Розширення повноважень Frontex може спростити для Німеччини організацію повернення іноземців, які не мають законних підстав залишатися в країні.

Зокрема, йдеться про людей, які отримали остаточну відмову в наданні притулку або втратили право на проживання.

Також реформа може полегшити логістику повернення мігрантів через спеціальні центри за межами ЄС, якщо для цього буде створено належну правову базу.

Для українців, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом, сама реформа не означає втрати статусу чи автоматичної депортації. Право на проживання визначатиметься чинними міграційними правилами та індивідуальним статусом людини.

Чому реформу критикують

Ініціатива викликала суперечки серед німецьких депутатів Європарламенту.

Представниця ХДС Лена Дюпон підтримала розширення Frontex, назвавши його необхідним для реагування на міграційні та безпекові виклики.

Натомість депутатка від СДПН Біргіт Зіппель висловила занепокоєння щодо посилення депортаційних повноважень без належного контролю за дотриманням прав людини.

Представник «Зелених» Ерік Марквардт порівняв можливу модель роботи агентства з американською імміграційною службою ICE та застеріг від послаблення правового нагляду.

Правозахисні організації також звертають увагу на ризики для прав мігрантів під час операцій за межами ЄС.

Коли запрацюють нові правила

Станом на 4 листопада 2026 року пропозиція Єврокомісії ще не набула чинності.

Для затвердження реформу повинні погодити Європейський парламент і Рада ЄС.

Поки нові повноваження Frontex не затверджені, порядок перебування та повернення іноземців у Німеччині залишається під дією чинного законодавства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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