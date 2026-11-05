Єврооблігації України підскочили до місячного максимуму після виборів у США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 листопада 2026, 8:13

Єврооблігації України підскочили до місячного максимуму після виборів у США

Доларові єврооблігації України різко зросли в ціні після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада. Інвестори розраховують, що зміна політичного балансу у Вашингтоні сприятиме збереженню американської військової підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg.

Доларові єврооблігації України різко зросли в ціні після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада.
Доларові єврооблігації України різко зросли в ціні після перемоги Демократичної партії
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилася вартість українських облігацій

У середу, 4 листопада, українські суверенні єврооблігації з купонною ставкою 4,5% та погашенням у 2034 році подорожчали більш ніж на один цент — до понад 63 центів за долар номіналу.

Це найвищий рівень вартості цих паперів більш ніж за місяць.

Українські боргові цінні папери опинилися серед лідерів зростання на ринках країн, що розвиваються.

Водночас ціна у 63 центи означає, що облігації торгуються приблизно за 63% номінальної вартості. Попри зростання котирувань, інвестори продовжують враховувати значні ризики, пов'язані з війною та майбутніми борговими виплатами України.

Читайте також: Акції США злетіли після перемоги демократів: як вибори змінили фінансові ринки

Чому інвестори відреагували на вибори у США

На проміжних виборах 3 листопада демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США — Палаті представників і Сенаті. Це змінює розподіл політичних сил у Вашингтоні та посилює роль Конгресу в контролі за діями адміністрації президента Дональда Трампа.

Для власників українських єврооблігацій результат виборів став підставою для перегляду очікувань щодо подальшої підтримки Києва.

Зокрема, інвестори сподіваються, що новий склад Конгресу допоможе запобігти перебоям у передаванні Україні американських розвідувальних даних і збереженні доступу до військових технологій.

Директор з інвестицій Aberdeen Investments Віктор Сабо зазначив, що останнім часом на українські активи негативно впливали повідомлення про російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Однак результати американських виборів змінили настрої учасників ринку.

На думку експерта, інвестори очікують, що Конгрес зможе обмежити ризики припинення розвідувальної підтримки України або доступу до супутникових систем Starshield.

Які ризики залишаються

Попри позитивну реакцію ринку, подальша політика Вашингтона щодо України залишається невизначеною.

Зокрема, незрозуміло, як новий баланс сил у Конгресі вплине на мирні переговори та рішення адміністрації Трампа щодо війни.

Головний економіст Capital Economics Ніл Шерінг припускає, що обмеження впливу президента США на внутрішню політику може спонукати його активніше діяти на міжнародному напрямі.

За його оцінкою, не можна виключати спроб прискорити переговори про завершення війни, що може створити додаткові ризики для України та посилити потребу Європи у фінансуванні оборони.

Що означає подорожчання облігацій

Зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про покращення короткострокових очікувань частини інвесторів щодо перспектив України.

Водночас це не означає автоматичного збільшення державного боргу: йдеться про подорожчання цінних паперів на вторинному ринку, де інвестори купують і продають раніше випущені облігації.

Подальша динаміка українського боргу залежатиме від безпекової ситуації, міжнародної фінансової допомоги та перспектив завершення війни.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+40
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 листопада 2026, 9:43
#
Ахах, супер брехлива стаття. Облігації продаються за 63% від ціни, тобто їх скидають. А ріст на один цент це звичайна ситуація — сьогодні виросли, завтра впадуть.
+
0
Lesya31
Lesya31
5 листопада 2026, 14:23
#
Горе інвестори хотіли отримати 63 цента на долар, а тепер розпотужнились і думають отримати аж 64 цента на долар! Оце підскочили.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами