Єврооблігації України підскочили до місячного максимуму після виборів у США

Доларові єврооблігації України різко зросли в ціні після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада. Інвестори розраховують, що зміна політичного балансу у Вашингтоні сприятиме збереженню американської військової підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg .

Доларові єврооблігації України різко зросли в ціні після перемоги Демократичної партії

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Як змінилася вартість українських облігацій

У середу, 4 листопада, українські суверенні єврооблігації з купонною ставкою 4,5% та погашенням у 2034 році подорожчали більш ніж на один цент — до понад 63 центів за долар номіналу.

Це найвищий рівень вартості цих паперів більш ніж за місяць.

Українські боргові цінні папери опинилися серед лідерів зростання на ринках країн, що розвиваються.

Водночас ціна у 63 центи означає, що облігації торгуються приблизно за 63% номінальної вартості. Попри зростання котирувань, інвестори продовжують враховувати значні ризики, пов'язані з війною та майбутніми борговими виплатами України.

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Чому інвестори відреагували на вибори у США

На проміжних виборах 3 листопада демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США — Палаті представників і Сенаті. Це змінює розподіл політичних сил у Вашингтоні та посилює роль Конгресу в контролі за діями адміністрації президента Дональда Трампа.

Для власників українських єврооблігацій результат виборів став підставою для перегляду очікувань щодо подальшої підтримки Києва.

Зокрема, інвестори сподіваються, що новий склад Конгресу допоможе запобігти перебоям у передаванні Україні американських розвідувальних даних і збереженні доступу до військових технологій.

Директор з інвестицій Aberdeen Investments Віктор Сабо зазначив, що останнім часом на українські активи негативно впливали повідомлення про російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Однак результати американських виборів змінили настрої учасників ринку.

На думку експерта, інвестори очікують, що Конгрес зможе обмежити ризики припинення розвідувальної підтримки України або доступу до супутникових систем Starshield.

Які ризики залишаються

Попри позитивну реакцію ринку, подальша політика Вашингтона щодо України залишається невизначеною.

Зокрема, незрозуміло, як новий баланс сил у Конгресі вплине на мирні переговори та рішення адміністрації Трампа щодо війни.

Головний економіст Capital Economics Ніл Шерінг припускає, що обмеження впливу президента США на внутрішню політику може спонукати його активніше діяти на міжнародному напрямі.

За його оцінкою, не можна виключати спроб прискорити переговори про завершення війни, що може створити додаткові ризики для України та посилити потребу Європи у фінансуванні оборони.

Що означає подорожчання облігацій

Зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про покращення короткострокових очікувань частини інвесторів щодо перспектив України.

Водночас це не означає автоматичного збільшення державного боргу: йдеться про подорожчання цінних паперів на вторинному ринку, де інвестори купують і продають раніше випущені облігації.

Подальша динаміка українського боргу залежатиме від безпекової ситуації, міжнародної фінансової допомоги та перспектив завершення війни.