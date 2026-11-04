Акції США злетіли після перемоги демократів: як вибори змінили фінансові ринки

Результати проміжних виборів у США спочатку насторожили інвесторів. Ринок намагався зрозуміти, як перемога демократів і зміна балансу сил у Конгресі вплинуть на економічну політику президента Дональда Трампа. Згодом настрої на Волл-стріт змінилися: американські акції пішли вгору, дохідність державних облігацій знизилася.

Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу — це обмежить можливості президента просувати свої законодавчі ініціативи. Для інвесторів ці зміни стали сигналом, що Вашингтон може стати менш схильним до різких економічних рішень.

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Від падіння до зростання: як відреагувала Волл-стріт

Спочатку реакція ринку була негативною. Ф'ючерси на Nasdaq-100 втрачали до 2,4%, на S&P 500 — близько 1,4%. Інвестори побоювалися, що перемога демократів призведе до посилення регуляторного тиску на бізнес і ускладнить економічні рішення у Вашингтоні.

Згодом настрої змінилися. Серед причин розвороту була й реакція Дональда Трампа: президент визнав результати голосування. Це послабило побоювання щодо затяжного протистояння після виборів.

На відкритті торгів 4 листопада індекси вже впевнено зростали. За даними Associated Press, Dow Jones додав близько 2,1%, S&P 500 — 1,8%, Nasdaq Composite — 2,4%. Для широкого ринку це могло стати найкращою торговою сесією за три місяці.

Демократи отримали контроль над Палатою представників і Сенатом. Тепер адміністрації Трампа буде складніше проводити свої законодавчі ініціативи без підтримки опозиції.

Для Волл-стріт це не обов'язково погана новина. Інвестори часто прихильно сприймають розділену владу, коли жодна партія не може самостійно й швидко змінювати правила для бізнесу. Менше різких законодавчих кроків означає більше передбачуваності, хоча політичні суперечки нікуди не зникають.

Чому інвестори побачили переваги в ослабленні позицій Трампа

Одна з головних причин зростання акцій — очікування, що демократи стримуватимуть нові бюджетні витрати й податкові ініціативи Білого дому.

Політика Трампа поєднувала податкові скорочення для бізнесу з митними обмеженнями та жорсткими торговельними рішеннями. Для компаній це була суперечлива комбінація: нижчі податки могли підтримувати прибутки, але мита збільшували витрати й створювали ризики для міжнародної торгівлі.

Тепер просувати масштабні законодавчі зміни президенту буде складніше. Але це не означає, що він втрачає всі важелі впливу на економіку. Трамп зберігає виконавчі повноваження, зокрема у сфері зовнішньої політики та частини торговельних питань.

Інвестори також стежать за федеральним бюджетом. Контроль демократів над Конгресом може ускладнити нові витрати й податкові скорочення, які збільшують дефіцит бюджету США.

Це вже позначилося на ринку державних облігацій. Їхні ціни зросли, а дохідність десятирічних паперів опустилася приблизно до 4,93%. Інвестори активніше купували американський борг, розраховуючи на менший тиск із боку державних запозичень.

Проте бюджетний глухий кут не означає, що дефіцит США скоротиться. Навпаки, суперечки між Білим домом і Конгресом можуть ускладнити ухвалення бюджету та переговори про фінансування уряду. Поки що ринок реагує передусім на очікування, а не на реальні зміни в державних фінансах.

Долар слабшає, нафта дешевшає

Після виборів змінилася ситуація й на інших фінансових ринках. Індекс долара DXY, який показує його вартість щодо кошика шести основних валют, знизився приблизно на 0,5%.

На валюту вплинула й динаміка американських облігацій. Коли їхня дохідність падає, долар може втрачати частину привабливості для міжнародних інвесторів. Але пояснювати його ослаблення лише результатами виборів було б неправильно.

Нафтові котирування також пішли вниз. За даними аналітиків, Brent подешевшала приблизно на 1,85%, до 101,68 долара за барель, WTI — до 94,34 долара.

Тут важливі не лише вибори. Інвестори стежать за розвитком війни з Іраном і перспективами постачання нафти з Близького Сходу. Якщо дипломатичні зусилля дадуть результат і ризики перебоїв зменшаться, це може послабити ціновий тиск на ринку.

Проте говорити про початок тривалого здешевлення нафти зарано. Котирування залишаються високими, а геополітичні ризики нікуди не зникли.

Хто виграв, а хто втратив після виборів

Зростання основних індексів не означало, що дорожчали акції всіх компаній. Інвестори по-різному оцінюють перспективи окремих галузей за нового балансу сил у Вашингтоні.

Серед лідерів зростання опинилися компанії відновлюваної енергетики. За даними Associated Press, акції First Solar на ранкових торгах додали 11,1%, Enphase Energy — 11,6%. Інвестори очікують, що посилення позицій демократів може підтримати державні програми розвитку чистої енергетики.

Зростали й акції медичного сектору, зокрема страховиків Molina Healthcare і Centene та оператора лікарень HCA Healthcare. Тут ринок також враховує можливі зміни регуляторної політики.

Для частини технологічних компаній перспективи менш очевидні. Посилення контролю над штучним інтелектом, криптовалютами та будівництвом дата-центрів може збільшити витрати бізнесу.

На ранкових торгах знижувалися акції Nvidia, CoreWeave та Tesla. Остання втрачала близько 3,6%. Це також може відображати побоювання інвесторів щодо компаній, пов'язаних із Дональдом Трампом та Ілоном Маском, але самі котирування не доводять, що саме політичний фактор став причиною падіння.

Ще один ризик для технологічного сектору виникає на рівні штатів. Місцева влада часто вирішує, чи отримає компанія дозвіл на будівництво великого дата-центру. Деякі демократичні губернатори виступають проти таких проєктів через їхнє навантаження на електромережі та місцеву інфраструктуру. Економіст UBS Пол Донован вважає, що забудовникам доведеться пропонувати громадам більше стимулів, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Що це означає для України

Для України американські вибори важливі не лише через реакцію Волл-стріт. Зміни на світових ринках можуть позначатися на курсах валют, цінах на пальне та вартості зовнішніх запозичень.

Однак міжнародне ослаблення долара не означає автоматичного зміцнення гривні. За даними «Мінфіну», 4 листопада готівковий долар в Україні продавали в середньому за 46,14 грн, а купували за 45,48 грн. На міжбанку торги відкрилися в діапазоні 45,52−45,57 грн за долар.

Український валютний ринок залежить не лише від міжнародного курсу долара. На нього впливають попит на валюту, її пропозиція, операції Нацбанку та обсяги міжнародної допомоги.

Інший можливий канал впливу — ціни на пальне. Якщо нафта тривалий час дешевшатиме, це може зменшити витрати українських імпортерів нафтопродуктів. Але швидкого падіння цін на АЗС чекати не варто: важливі також курс гривні, логістика, податки та вартість запасів.

Для України має значення й дохідність американських держоблігацій. Вона впливає на глобальну вартість капіталу та оцінку ризиків країн, які залучають кошти на міжнародних ринках. Україна, що під час війни значною мірою залежить від зовнішнього фінансування, особливо чутлива до таких змін.

Проте дешевші американські запозичення не означають автоматичного зниження вартості українського боргу. Інвестори враховують також воєнні ризики, стан державних фінансів і здатність країни обслуговувати свої зобов'язання.

Чи надовго вистачить оптимізму

Перемога демократів не усуває економічних ризиків для США. Президент зберігає виконавчі повноваження, а новий склад Конгресу може ускладнити бюджетні переговори та ухвалення законів.

На подальшу динаміку ринку впливатимуть також інфляція, корпоративні прибутки та рішення Федеральної резервної системи. Політичний баланс у Конгресі може змінити очікування інвесторів, але не визначає автоматично майбутню процентну ставку ФРС.

Поки що Волл-стріт сприйняла результати виборів як сигнал, що можливості для різких економічних змін у Вашингтоні можуть звузитися. Для інвесторів це виявилося важливішим за ризик нового політичного протистояння.

Тепер питання в тому, чи зможе новий баланс сил зробити економічну політику США передбачуванішою. Від цього залежатиме, чи збережеться нинішній оптимізм на біржах.