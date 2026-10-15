Світовий ринок смартфонів обвалився на 22%: як бум ШІ вплинув на ціни та виробників

Світові поставки смартфонів скоротилися на 22% у кварталі, що завершився у вересні. Як повідомляє Investing.com, це найрізкіше квартальне падіння ринку, за даними дослідницької компанії IDC.

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Основною причиною стало подорожчання пам’яті через високий попит з боку індустрії штучного інтелекту. Виробники змушені підвищувати ціни, спрощувати характеристики пристроїв і відмовлятися від частини бюджетних моделей.

Чому смартфони дорожчають

Попит на обладнання для штучного інтелекту протягом останнього року посилив конкуренцію за компоненти для зберігання даних. Зростання їхньої вартості збільшує собівартість смартфонів і знижує прибутковість виробників.

У відповідь компанії переглядають асортимент: підвищують ціни на пристрої, зменшують технічні характеристики окремих моделей або припиняють випуск бюджетних смартфонів.

За оцінкою IDC, ці зміни мають структурний характер, тобто йдеться не лише про тимчасовий спад попиту. Дослідники очікують, що зростання світового ринку смартфонів відновиться не раніше 2028 року.

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Хто втрачає, а хто може виграти

Найбільше від погіршення ситуації постраждали китайські виробники, зокрема Xiaomi та Oppo. Їхній асортимент значною мірою охоплює доступніші пристрої, тому подорожчання компонентів створює додатковий тиск на ціни та прибутковість.

Натомість Apple і Samsung продемонстрували кращі результати. Їм допомагають ширші лінійки преміальних моделей і розвинені канали продажу.

Якщо виробники й надалі підвищуватимуть ціни та орієнтуватимуть покупців на дорожчі пристрої, частка преміального сегмента може збільшитися. Це створить додаткові переваги для компаній, які мають сильні позиції в цьому сегменті.

Таким чином, бум штучного інтелекту впливає не лише на ринок комп’ютерних чипів і серверів, а й на повсякденну електроніку. Дорожча пам’ять змушує виробників переглядати ціни та асортимент, а споживачам може стати складніше знайти недорогий смартфон із хорошими характеристиками.

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