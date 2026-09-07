Смартфони дешевшати не будуть: Huawei та Xiaomi роблять ставку на флагмани

Китайські Huawei Technologies та Xiaomi готують нові флагманські складні смартфони напередодні виходу на цей сегмент головного конкурента — Apple.

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Як повідомляє Bloomberg, Huawei у понеділок презентує Mate XT 2 — нове покоління ультрапреміального смартфона з трьома секціями та двома механізмами складання. Пристрій має поєднати формат звичайного смартфона з великим екраном, близьким за розміром до планшета.

Новинка також стане першим смартфоном Huawei з технологією проєктування чипів LogicFolding, яку компанія розробила для підвищення продуктивності власних процесорів.

Увечері Xiaomi представить Xiaomi 18 Fold. Компанія робить ставку не лише на форм-фактор, а й на локалізацію компонентів: смартфон отримає пам’ять китайської CXMT та власний процесор Xring O3.

Китайські бренди готуються до конкуренції з Apple

Вихід нових моделей напередодні першого складного iPhone має стратегічне значення для китайських виробників. Apple, за прогнозами, встановить ціну нового смартфона понад $2000, що може суттєво розширити аудиторію складних пристроїв.

«У Apple найбільша у світі база користувачів преміальних пристроїв. Її складний телефон добре продаватиметься і швидко завоює частку ринку», — вважає аналітик Counterpoint Іван Лам.

На його думку, поява iPhone стимулюватиме попит не лише на продукцію Apple, а й на складні смартфони конкурентів.

Преміальний сегмент стає важливішим

Для виробників це особливо актуально на тлі загального погіршення ситуації на ринку смартфонів. За оцінкою Counterpoint, у 2026 році світові поставки можуть скоротитися на 14% — це буде найсильніше падіння за всю історію спостережень.

Китайські бренди особливо потерпають через залежність від бюджетного сегмента, де зростання вартості компонентів найсильніше тисне на маржу. Тому виробники намагаються збільшити частку дорожчих моделей, зокрема складних смартфонів.

Фінансові результати Xiaomi вже демонструють цей тиск: прибуток компанії скорочується третій квартал поспіль. Huawei також повідомила про падіння прибутку в першій половині року, зокрема через необхідність збільшувати запаси компонентів на тлі подорожчання пам’яті.

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За прогнозом Smart Analytics Global, Apple може отримати близько 25% світового ринку складних смартфонів уже цього року, а у 2027 році її частка може зрости до 41%.

Таким чином, Huawei та Xiaomi намагаються закріпитися в преміальному сегменті ще до того, як Apple вийде на ринок, де китайські виробники та Samsung уже кілька років формують основну конкуренцію.