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15 жовтня 2026, 12:23

USDT для заощаджень, USDC для платежів та ШІ: як змінюється ринок стейблкоїнів

Банк Standard Chartered переніс прогноз зростання капіталізації ринку стейблкоїнів до $2 трлн із 2028 на 2030 рік. Про це повідомив Cointelegraph. Причина — уповільнення збільшення пропозиції цифрових токенів, прив’язаних до вартості традиційних валют. Водночас обсяги транзакцій продовжують зростати: інвестори дедалі частіше використовують наявні стейблкоїни для платежів, торгівлі та операцій за участю ШІ.

Банк Standard Chartered переніс прогноз зростання капіталізації ринку стейблкоїнів до $2 трлн із 2028 на 2030 рік.
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Чому прогноз перенесли

За оцінкою Standard Chartered, капіталізація ринку стейблкоїнів у 2026 році стабілізувалася поблизу $309 млрд і протягом останніх 12 місяців коливалася в межах $300−320 млрд.

Водночас використання цих активів зростає. Середньомісячний обсяг транзакцій у мережах стейблкоїнів у 2026 році становить майже $10 трлн проти приблизно $4 трлн у 2025 році.

Це означає, що вже випущені токени переходять між користувачами частіше, але попит поки не супроводжується пропорційним збільшенням їхньої загальної кількості.

Які стейблкоїни лідирують

Аналітики Standard Chartered виокремлюють чотири основні сегменти ринку:

  • USDT від Tether переважає у використанні як засіб заощадження в країнах із ринками, що розвиваються.

  • USDC від Circle займає сильні позиції у платежах на розвинених ринках.

  • USDC та USDe від Ethena активно використовують у криптовалютній торгівлі.

  • USDC також лідирує в поки невеликому сегменті розрахунків між ШІ-агентами.

У банку очікують посилення конкуренції на ринку платежів у розвинених країнах. На частку цього сегмента претендують нові платіжні мережі та емітенти стейблкоїнів.

Читайте також: Бум стейблкоїнів може знизити прибутки традиційних банків — аналітики

Як впливають регулювання та бухгалтерські правила

Перспективи стейблкоїнів залежать не лише від попиту, а й від законодавства. У США після ухвалення GENIUS Act регулятори розробляють вимоги до емітентів, резервів і захисту користувачів.

Окремо переглядаються бухгалтерські стандарти, які можуть спростити відображення певних стейблкоїнів у балансах компаній. Це здатне зробити їх зручнішими для корпоративних платежів і розрахунків.

Отже, Standard Chartered не відмовився від прогнозу капіталізації ринку на рівні $2 трлн, але очікує, що для цього знадобиться на два роки більше. Головне питання — чи перетвориться зростання обсягів транзакцій на стійке збільшення пропозиції стейблкоїнів.

Як ми писали, Витрати зі стейблкоїн-картками можуть зрости вчетверо до 2028 року

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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