Витрати зі стейблкоїн-картками можуть зрости вчетверо до 2028 року

Як повідомляє Reuters, до 2028 року щорічні витрати за картками, пов'язаними зі стейблкоїнами, можуть зрости вчетверо — до $50 млрд. Про це платіжна компанія RedotPay заявила у вівторок, посилаючись на рекордний обсяг витрат за такими картками у липні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Paymentscan, у липні витрати за стейблкоїн-картками вперше перевищили $1 млрд. Саме ця динаміка стала основою прогнозу RedotPay щодо подальшого зростання ринку.

Нагадаємо, що стейблкоїни — це криптоактиви, вартість яких прив'язана до певного активу, найчастіше до фіатної валюти, зокрема долара США. На відміну від більш волатильних криптовалют, вони призначені для підтримання відносно стабільної вартості.

Читайте також: Стейблкоїни сьогодні: навіщо вони потрібні та де купити

Де стейблкоїни ростуть найшвидше

Останніми роками використання стейблкоїнів поширюється не лише серед криптовалютних інвесторів. Їх застосовують для міжнародних переказів, корпоративних розрахунків, управління ліквідністю та збереження коштів в умовах нестабільної економіки.

Співзасновник RedotPay і керівник напряму партнерств Джонатан Чан назвав Латинську Америку регіоном із найвищим рівнем використання стейблкоїнів та найбільшим потенціалом подальшого зростання. За нею, за його словами, йде Африка.

«Найбільше зростання спостерігається не на ринках із найвищим проникненням криптовалют, а там, де існують реальні проблеми з платежами, доступ до стейблкоїнів простий, способи конвертації у фіатні валюти надійні, а регулювання прозоре», — пояснив Чан.

RedotPay, що базується в Гонконзі, наразі обслуговує понад 8 млн користувачів у світі. Загальний річний обсяг платежів компанії, включно з поповненнями рахунків і картковими операціями, вже перевищує $14 млрд.

Прогноз компанії відображає ширший тренд: стейблкоїни поступово переходять від інструменту для операцій усередині крипторинку до засобу повсякденних платежів. Водночас темпи їх поширення значною мірою залежатимуть від правил регулювання та можливості безперешкодно конвертувати цифрові активи у звичайні валюти.

Читайте також: Флорида прирівняла стейблкоїни до фіатних грошей