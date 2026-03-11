Бум стейблкоїнів може знизити прибутки традиційних банків — аналітики

Між криптофірмами та традиційними банками розгортається справжня війна за стейблкоїни. Аналітики інвестиційного банку Jefferies попереджають: у міру поширення цифрових доларів цей сектор може стати постійним тягарем для доходів банківської сфери. Про це повідомляє CoinDesk.

Загроза депозитам

Хоча стейблкоїни поки не є прямою екзистенційною загрозою для банків і навряд чи спровокують миттєву втечу вкладників, Jefferies прогнозує, що протягом наступних п'яти років банки можуть втратити від 3% до 5% своїх основних депозитів.

Це призведе до здорожчання вартості фінансування для банків та поступово зменшуватиме їхню прибутковість.

«Ризик поступового відтоку депозитів у середньостроковій перспективі через появу нових можливостей для отримання доходу та платіжних сценаріїв не варто ігнорувати», — зазначили аналітики.

За сценарієм «помірного тиску», середньостатистичний банк може зіткнутися з падінням прибутків приблизно на 3%.

Чому банки стурбовані зростанням ринку?

Стейблкоїни — це криптовалюти, розроблені для підтримки стабільної вартості, зазвичай прив’язані 1:1 до фіатних валют, таких як долар США або євро.

Раніше їх використовували переважно для торгівлі криптоактивами. Проте після ухвалення закону GENIUS Act у США минулого року, ринок почав стрімко розширюватися у сфери платежів, управління казначейством та транскордонних переказів.

Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів сягнув $305 млрд (зростання на 49% за рік). У 2025 році обсяг транзакцій склав $11,6 трлн. За розрахунками Jefferies, протягом п’яти років капіталізація сектору може зрости до $800 млрд — $1,15 трлн.

Головна небезпека для банків у тому, що стейблкоїни працюють цілодобово та легко інтегруються в децентралізовані фінансові платформи (DeFi), які пропонують вищу дохідність, ніж більшість банківських рахунків. Генеральний директор Bank of America Браян Мойніхан навіть попередив про можливість переходу $6 трлн депозитів у стейблкоїни та пов'язані з ними продукти.

Довгострокові ризики та законодавчі бар'єри

Наразі негайній загрозі заважають певні законодавчі обмеження. Зокрема, закон GENIUS Act забороняє емітентам стейблкоїнів виплачувати дохід безпосередньо пасивним власникам. Це зменшує ймовірність різкого переходу клієнтів із чекових та ощадних рахунків у крипту.

Тим часом банківські гіганти намагаються грати на випередження:

Fidelity Investments уже запустила власний стейблкоїн — Fidelity Digital Dollar (FIDD).

Bank of America та Goldman Sachs активно готуються до випуску власних токенів, щойно це буде остаточно легалізовано Конгресом.

Проте Jefferies наголошує, що навіть без прямих виплат за володіння токеном, користувачі отримуватимуть винагороди через стейкінг у DeFi або за активне використання стейблкоїнів у розрахунках, що все одно створює ризик для банківських депозитів.

Хто постраждає найбільше?

Найбільш вразливими є банки з високою концентрацією роздрібних та відсоткових депозитів. На думку аналітиків, найбільшому ризику піддаються такі фінустанови, як:

WTFC — Wintrust Financial Corporation. Це велика банківська холдингова компанія, що базується в Іллінойсі (Чикаго) і надає послуги роздрібного та комерційного банкінгу.

FLG — Flagstar Financial, Inc. (раніше відомий як New York Community Bancorp). Великий банківський холдинг, який фокусується на іпотечному кредитуванні та комерційних послугах.

WBS — Webster Financial Corporation. Банк, що працює переважно на північному сході США (Коннектикут, Массачусетс, Нью-Йорк).

EGBN — Eagle Bancorp, Inc. Комерційний банк, що базується в Меріленді та обслуговує переважно столичний регіон Вашингтона.

AX — Axos Financial, Inc. (відомий як Axos Bank). Це один із перших і найбільших повністю цифрових банків у США. Його клієнти вже звикли до онлайн-сервісів, тому вони найбільш схильні перейти на стейблкоїни.

Зазначається, що великі інституції та кастодіальні банки, які вже інвестують у цифрову інфраструктуру, захищені набагато краще.