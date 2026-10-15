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15 жовтня 2026, 10:22

Бензин у США подорожчав на 9,1% за місяць: як інфляція тисне на біткоїн і що буде далі

Біткоїн опустився нижче $81 000 і торгується близько $80 800, втративши 2,95% за останні 24 години. Ширший крипторинок за цей час скоротився на 3,2%. Як повідомляє Cointelegraph, розпродаж посилився після публікації вересневих даних щодо інфляції у США: річний індекс споживчих цін зріс до 3,7%, перевищивши очікування аналітиків. Це посилило побоювання, що Федеральна резервна система може довше утримувати високі ставки або знову посилити монетарну політику.

Біткоїн опустився нижче $81 000 і торгується близько $80 800, втративши 2,95% за останні 24 години.
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Чому біткоїн почав падати

За даними Бюро статистики праці США, споживчі ціни у вересні зросли на 0,6% порівняно із серпнем, а в річному вимірі інфляція прискорилася з 3,4% до 3,7%. Аналітики очікували показник на рівні 3,6%.

Особливо помітно подорожчало пальне. Ціни на бензин у вересні зросли на 9,1% за місяць, що забезпечило понад половину місячного приросту загального індексу споживчих цін. Загалом енергетичний індекс збільшився на 5,2%.

Базова інфляція, яка не враховує продукти харчування та енергоносії, також виявилася вищою за очікування: вона становила 2,6% у річному вимірі та зросла на 0,3% за місяць. Це свідчить, що ціновий тиск не обмежується лише енергетичним сектором.

Як інфляція впливає на криптовалюти

Вища інфляція ускладнює завдання Федеральної резервної системи, яка має стримувати зростання цін. Якщо інфляційний тиск зберігатиметься, регулятор може відкласти зниження процентних ставок або розглядати їх підвищення.

Для криптовалют це негативний сигнал. Коли інвестори очікують високих ставок, безризикові активи, зокрема державні облігації США, стають привабливішими. Водночас інтерес до ризикових інструментів — біткоїна, інших криптовалют і акцій технологічних компаній — може слабшати.

Після публікації інфляційних даних дохідність американських держоблігацій різко зросла, а золото подешевшало до $4079 за тройську унцію. Одночасне зниження цін на різні активи свідчило про ширшу реакцію фінансових ринків на макроекономічні новини. (Cointelegraph).

Чи може ФРС знову підвищити ставку

Після виходу статистики учасники ринку почали активніше враховувати можливість подальшого посилення монетарної політики США. Водночас рішення ФРС не є визначеним: регулятор має зважати не лише на інфляцію, а й на стан ринку праці та економічну активність.

Побоювання щодо ставок тиснуть на біткоїн через зміну інвестиційних очікувань. Якщо вартість запозичень залишатиметься високою, ліквідність може бути обмеженою, а інвестори — обережніше ставитися до активів із підвищеним ризиком.

За даними Reuters, інфляційний звіт посилив дискусію щодо можливого підвищення ставки ФРС, хоча подальші сигнали представників регулятора можуть змінювати очікування ринку.

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Що далі із ціною біткоїна

Наразі BTC торгується близько $80 800 — нижче психологічної позначки $81 000. За останню добу криптовалюта втратила 2,95%, тоді як сукупна капіталізація ширшого крипторинку знизилася на 3,2%.

Подальша динаміка залежатиме від нових макроекономічних даних, змін у прогнозах щодо ставки ФРС та поведінки інвесторів. Якщо побоювання щодо інфляції й надалі посилюватимуться, тиск на ризикові активи може зберігатися. Водночас саме по собі падіння нижче $81 000 не означає, що довгостроковий тренд біткоїна остаточно змінився.

Як ми писали, Анатомія нового суперциклу біткоїну: чому цей бичачий ринок зламає всі старі правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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