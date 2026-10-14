Дизель в Україні подорожчав на 33 копійки: ціни на АЗС 14 жовтня

У середу, 14 жовтня, середня ціна дизельного пального в Україні зросла одразу на 33 копійки — до 99,07 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 3 копійки — до 89,51 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

У середу, 14 жовтня, середня ціна дизельного пального в Україні зросла одразу на 33 копійки — до 99,07 грн/л.

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Як змінилися ціни на пальне

Найпомітніше серед основних видів пального продовжує дорожчати автогаз. За день його середня ціна зросла ще на 47 копійок — до 47,17 грн/л.

Бензин А-95 преміум, навпаки, подешевшав на 1 копійку — до 93,49 грн/л.

Середня ціна А-92 знизилася на 5 копійок і становить 86,01 грн/л.

Таким чином, 14 жовтня найбільше подорожчали дизель і автогаз, тоді як ціни на преміальний А-95 та А-92 трохи знизилися.