Netflix готує найбільше скорочення штату з 2022 року: кого це торкнеться

Netflix скорочує близько 6% глобального штату на тлі уповільнення зростання бізнесу. За даними WSJ, це буде найбільша хвиля звільнень у компанії з 2022 року.

Про майбутні скорочення у внутрішньому листі до працівників повідомили співгенеральні директори Netflix Грег Пітерс і Тед Сарандос. Найбільше вони торкнуться команд, які працюють над продуктами й технологіями, а також юридичного відділу та підрозділу управління персоналом.



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На тлі кадрових змін компанія стикається із запитаннями щодо здатності утримувати глядачів. Аналітики висловлюють занепокоєння через брак нових популярних проєктів, які могли б підтримувати інтерес аудиторії. За даними джерела, упродовж останнього звітного періоду залученість глядачів зросла лише на 2%, а за кількістю премій Emmy Netflix показала найгірший результат за десятиліття.

Ще одним приводом для дискусій стала невдала спроба Netflix придбати Warner Bros. Discovery. Компанія прагнула отримати голлівудську студію разом із її бібліотекою відомих персонажів та історій. Як пише WSJ, інвестори сприйняли цю спробу як ознаку можливих глибинних проблем Netflix.

Наприкінці минулого року в компанії працювали близько 16 тисяч людей, понад половина з них — у США. Якщо оголошені скорочення відбудуться в заявленому масштабі, вони охоплять приблизно тисячу працівників.

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