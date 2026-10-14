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14 жовтня 2026, 12:00

ШІ, який сам ставить завдання: як Deutsche Bank описав світ 2030 року

До 2030 року найпотужніші моделі штучного інтелекту можуть перевершити людських експертів у всіх сферах і навчитися самостійно визначати завдання, а не лише виконувати вказівки. Такий сценарій описав аналітик Deutsche Bank Адріан Кокс. На його думку, суперінтелект може змінити правила інвестування та зробити звичні стратегії управління ризиками менш ефективними.

До 2030 року найпотужніші моделі штучного інтелекту можуть перевершити людських експертів у всіх сферах і навчитися самостійно визначати завдання, а не лише виконувати вказівки.
Штучний інтелект може змінити правила інвестування: три ризики для інвесторів
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За прогнозом Кокса, найрозвиненіші моделі ШІ будуть доступні навіть на звичайних смартфонах, планшетах і ноутбуках. Їх можна буде використовувати як команду експертів для розв’язання бізнес-завдань.

Від нинішніх систем майбутній суперінтелект відрізнятиметься тим, що зможе не лише виконувати команди, а й сам визначати, що потрібно зробити.

Перші приклади можливостей ШІ вже з’являються в медицині, юриспруденції та робототехніці. Кокс, зокрема, згадав Nvidia, яка навчила роботизовані маніпулятори встановлювати графічні процесори та перерізати пластикові стяжки. За його сценарієм, у майбутньому роботи зможуть переобладнати ціле виробництво за одну ніч.

Три ризики для інвесторів

У Deutsche Bank вважають, що розвиток суперінтелекту може суттєво змінити підходи до інвестування. Кокс назвав три моменти, на які варто звернути увагу.

1. Відрізняти компанії, які виграють від ШІ, від тих, що програють.

Інвесторам варто оцінювати, чи здатна компанія використати нові технології, чи, навпаки, її бізнес-модель опиниться під загрозою. За такого сценарію розподіл коштів між більшою кількістю акцій не обов’язково захистить від втрат: різні компанії можуть зіткнутися з однаковими ризиками через розвиток ШІ.

2. Не вважати стабільні акції безпечними.

Те, що ціна акцій довго майже не змінюється, не означає, що компанія захищена від різкого падіння.

Приклад — освітня технологічна компанія Chegg. У травні 2023 року її акції за один день подешевшали вдвічі після того, як керівництво пов’язало уповільнення зростання кількості нових клієнтів із появою ChatGPT.

3. Не купувати акції лише через падіння ціни.

Падіння вартості акцій не завжди означає, що їх вигідно купувати. За словами Кокса, падіння ціни може свідчити про те, що розвиток ШІ загрожує самій бізнес-моделі компанії.

На думку аналітика, у світі суперінтелекту інвесторам доведеться уважніше оцінювати перспективи кожної компанії, адже звичні підходи до управління ризиками можуть виявитися недостатньо ефективними.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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