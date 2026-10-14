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14 жовтня 2026, 13:50

Роботодавець не виплатив зарплату: як захистити свої права і куди звертатися

Якщо після звільнення працівник не отримав усіх належних виплат, починати варто з перевірки нарахувань і документів. Закон зобов’язує роботодавця провести остаточний розрахунок у день звільнення. Детальніше про те, як діяти в разі невиплати зарплати, які документи запросити та куди звертатися, розповідає «Судово-юридична газета».

Якщо після звільнення працівник не отримав усіх належних виплат, починати варто з перевірки нарахувань і документів.
Звільнили, але не розрахувалися: як домогтися виплати зарплати
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Які виплати має отримати працівник

За статтями 47 та 116 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов’язаний провести остаточний розрахунок із працівником у день звільнення.

До дати, зазначеної в наказі про звільнення, трудові відносини тривають. Зарплату за цей період нараховують за фактично відпрацьований час. Тому майбутнє звільнення саме по собі не є підставою для невиплати зарплати за попередній місяць.

Водночас за невідпрацьований час зарплата автоматично не нараховується. Якщо працівник був відсутній, потрібно з’ясувати причину та перевірити, як роботодавець оформив цей період. Для цього варто переглянути табель обліку робочого часу, де зазначають робочі дні, відпустку, лікарняний, простій та інші підстави відсутності.

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Які документи вимагати в роботодавця

Щоб з’ясувати причину невиплати та перевірити нарахування, варто письмово запросити:

  • копію наказу про прийняття на роботу;

  • копію наказу про звільнення та документ із зазначенням його підстави;

  • довідку про нараховану й виплачену зарплату за відповідні місяці;

  • копію табеля обліку робочого часу за спірний період;

  • розрахунковий листок за місяць, за який не виплатили зарплату;

  • письмове пояснення причин ненарахування або невиплати коштів;

  • інформацію про всі виплати, належні при звільненні.

Насамперед перевірте наказ про звільнення, табель, розрахунковий листок і довідку про зарплату. Вони допоможуть з’ясувати, скільки коштів нарахували, за який час і чи залишилася заборгованість.

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Куди звертатися, якщо гроші не виплатили

Перший крок — подати письмову заяву безпосередньо роботодавцю з вимогою пояснити причину невиплати та перевірити розрахунок. Заяву потрібно зареєструвати через канцелярію підприємства або надіслати способом, який дає змогу підтвердити її отримання.

Якщо роботодавець не відповідає або документи вказують на можливе порушення трудових прав, можна подати скаргу до Державної служби України з питань праці.

Практичний порядок дій: запросіть документи, перевірте нарахування, письмово зверніться до роботодавця та збережіть підтвердження подання заяви. Якщо питання не вирішать, зверніться зі скаргою до Держпраці. Для з’ясування обставин важливо врахувати не лише дату звільнення, а й фактично відпрацьований час, причини відсутності та проведені нарахування.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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