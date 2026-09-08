До 4500 грн на члена сім’ї: хто може отримати базову соціальну допомогу

Українські родини з низьким рівнем доходів можуть отримувати базову соціальну допомогу (БСД) замість кількох окремих видів державних виплат, а її розмір залежить від складу сім'ї та сукупного доходу. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Що відомо про базову соціальну допомогу

Наразі БСД виплачують в межах експериментального проєкту визначеним категоріям отримувачів соціальної допомоги, які потребують державної підтримки і відповідають встановленим критеріям. Це, зокрема, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні сім'ї тощо. Оформити БСД можна через застосунок «Дія» або у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Базова соціальна допомога призначається на сім'ю та виплачується одному з її членів, який звернувся по допомогу. Виплата призначається на шість місяців із можливістю автоматичного продовження на наступний період на час дії експериментального проєкту.

Як розраховують суму

Розмір базової соціальної допомоги не фіксований. У 2026 році базова величина для розрахунку становить 4500 грн.

Для першого члена сім'ї враховується 100% базової величини — 4500 грн. Для кожного наступного дорослого члена сім'ї — 70%, тобто 3150 грн. Для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи при цьому враховується повний розмір базової величини — 4500 грн.

Фактична сума виплати визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Доходи сім'ї для розрахунку визначають за три місяці, що передують місяцю, у якому подається заява.

Окремий порядок діє для людей пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії. Якщо стаж менше 10 років, виплачується 53% від базової величини; від 10 до 20 років — 62%; від 20 до 30 років — 70%, а зі стажем 30 років і більше — 88%.

Як оформити допомогу

Подати заяву можна онлайн через «Дію» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Для оформлення онлайн потрібні біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт — та верифікований податковий номер (РНОКПП).

Процедура передбачає два етапи. Спочатку подається заява про намір отримати базову соціальну допомогу. Після цього система розраховує орієнтовний розмір виплати. Якщо сім'ю влаштовує сума, вона може подати заяву про призначення допомоги.

Важливо, що якщо розрахована сума не влаштовує сім'ю, вона може не подавати другу заяву. У такому разі перехід на базову соціальну допомогу не відбувається, а раніше призначені виплати зберігаються.

Що може стати причиною відмови

Під час призначення допомоги враховують не лише доходи, а й майновий стан сім'ї. Зокрема, БСД можуть не призначити, якщо хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 грн (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів).

Не виплачується допомога і якщо на депозитних рахунках когось із сім'ї більше ніж 100 000 грн або облігації на таку ж суму. Також враховується наявність транспортних засобів, житла та іншого майна, але з певними винятками.

Крім того, для працездатних членів сім'ї віком від 18 до 60 років діють вимоги щодо зайнятості.

Зокрема, людина має працювати, навчатися, займатися підприємницькою діяльністю, проходити військову службу або бути зареєстрованою як безробітна чи така, що шукає роботу. Водночас передбачені винятки для людей, які доглядають за дітьми або особами, які потребують догляду, а також для деяких інших категорій.