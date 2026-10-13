В Україні побільшало готівки: скільки банкнот номіналом 2000 грн випустив НБУ

Національний банк України поповнив готівковий обіг на 400 тис. банкнот номіналом 2000 грн. Від 4 вересня ці купюри надійшли в обіг на загальну суму 700 млн грн. Водночас вони залишаються найрідкіснішими серед українських банкнот. Про це йдеться у повідомленні НБУ в Telegram.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума готівки в обігу в Україні становила 973 млрд грн. Це на 46,7 млрд грн, або 5%, більше, ніж на початку року, коли показник досягнув 926,3 млрд грн.

За дев’ять місяців 2026 року готівки в обігу побільшало повільніше, ніж за аналогічний період торік. За січень — вересень 2025 року її обсяг зріс на 8,2%.

У першому кварталі 2026 року спостерігалося вилучення готівки з обігу. У другому та третьому кварталах попит на неї пожвавився. У Нацбанку зазначають, що така сезонна тенденція повторюється майже щороку.

Ще одним фактором збільшення обсягу готівки у третьому кварталі регулятор назвав посилення повітряних атак на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну, логістичну, продовольчу та телекомунікаційну.

Читайте також: НБУ пояснив, чому інфляція знову прискорилася

Яких банкнот найбільше в обігу

За даними НБУ, в Україні перебуває в обігу 2,6 млрд банкнот на загальну суму 962,5 млрд грн, а також 15,4 млрд платіжних розмінних та обігових монет на суму 10,4 млрд грн.

Найбільшу частку серед банкнот становлять купюри номіналом 500 грн — 25,3% від загальної кількості. Найменше в обігу банкнот номіналом 2000 грн: на них припадає лише 0,01%.

Із 4 вересня Нацбанк увів у готівковий обіг 400 тисяч банкнот номіналом 2000 грн на загальну суму 700 млн грн.

Станом на 1 жовтня на одного жителя України в середньому припадали 64 банкноти та 199 платіжних розмінних і обігових монет. Для порівняння, на 1 січня 2025 року ці показники становили відповідно 64 банкноти та 193 монети.

Що відбувається з монетами номіналом 10 і 50 копійок

Із 1 жовтня 2025 року в Україні поступово вилучають з обігу монети номіналом 10 копійок. За рік з обігу вилучили 7,8 млн таких монет.

Попри це, їхня частка від загальної кількості монет в обігу становить 26,7%. У Нацбанку пояснюють, що 10 копійок уже не відіграють істотної ролі в готівкових розрахунках за товари та послуги.

Поступове вилучення цих монет має допомогти скоротити витрати держави на їх виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також витрати учасників готівкового обігу на обслуговування.

Водночас попит на монети номіналом 50 копійок залишається стабільним, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їхня частка від загальної кількості монет в обігу становить 9,1%.

За даними Нацбанку, за січень — вересень 2026 року найбільше зросла питома вага банкнот номіналом 1000 грн та монет номіналом 10 грн у загальній кількості готівки відповідного виду в обігу. Порівняно з початком року цей показник збільшився на 12,1% для банкнот номіналом 1000 грн і на 19,1% для монет номіналом 10 грн.

Читайте також: НБУ захищатиме дані, отримані з-за кордону: чому Рада змінює правила банківської таємниці