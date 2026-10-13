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13 жовтня 2026, 16:45

61 000 BTC на £3,8 млрд: суд Британії ускладнив повернення криптовалюти жертвам китайської «біткоїн-королеви»

Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення, яке може суттєво ускладнити повернення понад 61 000 біткоїнів постраждалим від масштабної інвестиційної афери в Китаї. Суд постановив, що майнові права заявників на ці активи потрібно визначати за китайським, а не британським законодавством.

Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення, яке може суттєво ускладнити повернення понад 61 000 біткоїнів постраждалим від масштабної інвестиційної афери в Китаї.
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Йдеться про криптовалюту вартістю близько £3,8 млрд, яку британська поліція вилучила у справі так званої «біткоїн-королеви» Чжимінь Цянь.

Як «біткоїн-королева» ошукала понад 128 тисяч людей і опинилася в Лондоні

У 2014−2017 роках Чжимінь Цянь організувала в Китаї серію фінансових пірамід. Основним інструментом залучення грошей були інвестиційні пропозиції з обіцянками високої дохідності. Частину схем представляли як вкладення в цифрові валюти, інші — як інвестиції у послуги для людей похилого віку, страхування та обладнання, зокрема очищувачі повітря.

Компанія Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, через яку реалізовували більшість схем, не мала необхідної ліцензії для надання інвестиційних продуктів. За даними судових матеріалів, за три роки підконтрольні Цянь структури отримали близько 40,2 млрд юанів — приблизно £4,1 млрд. Щонайменше 128 409 інвестиційних договорів були пов’язані з цією аферою. Британська прокуратура повідомляла, що від шахрайства постраждали понад 128 тисяч людей.

Частину грошей повертали попереднім вкладникам за рахунок коштів, які надходили від інших учасників. За судовими даними, таким чином у 2014−2017 роках виплатили близько 34,1 млрд юанів. Однак повернення отримали не всі. Британська прокуратура оцінює втрати постраждалих приблизно у £600 млн.

У липні 2017 року, коли китайські правоохоронці почали затримувати причетних до схеми, Цянь вдалося уникнути арешту. Вона втекла через М’янму, а у вересні 2017-го прибула до Лондона за паспортом Сент-Кітс і Невіс на ім'я Яді Чжан.

Після переїзду вона почала конвертувати частину отриманих грошей у біткоїни та інші активи, зокрема коштовності й нерухомість. Британська поліція зацікавилася її операціями після спроб придбати дорогу нерухомість. У 2018 році правоохоронці обшукали орендоване нею житло та банківську комірку в Лондоні, вилучивши пристрої й ключі доступу до криптовалютних гаманців.

У листопаді 2025 року Цянь засудили до 11 років і 8 місяців ув’язнення за злочини, пов’язані з відмиванням коштів. Вилучені 61 тисяча біткоїнів стали предметом окремого судового процесу щодо їхнього подальшого розподілу.

Чому рішення британського суду ускладнює повернення грошей

12 жовтня 2026 року Високий суд Англії та Уельсу розглянув попереднє юридичне питання: за законодавством якої країни визначатимуть майнові права постраждалих на вилучені біткоїни.

Суд обрав китайське право. Суддя пояснив, що ключові події — залучення грошей, обіцянки інвесторам, перекази коштів і купівля біткоїнів — відбувалися в Китаї. Те, що криптовалюта згодом опинилася у Великій Британії, саме по собі не робить британське законодавство визначальним для встановлення первісних майнових прав.

Але постраждалі наполягали на застосуванні британського права тому, що воно за певних умов дозволяє не лише вимагати повернення вкладеної суми, а й доводити право власності на конкретні активи, у які були перетворені викрадені кошти. Це може дати змогу претендувати на самі біткоїни та на зростання їхньої вартості за роки після шахрайства.

Чим британське право вигідніше для вкладників

Якби суд застосував британське право, вкладники могли б спробувати довести, що мають майнові права на активи, придбані за їхні кошти. У такому разі вони отримали б шанс претендувати на відповідну частку самих BTC, зокрема на приріст їхньої ринкової вартості. Це особливо важливо, адже біткоїни подорожчали приблизно у 200 разів порівняно з ціною придбання.

Застосування китайського права створює інший сценарій. Китайські правила суворо обмежують операції з криптовалютами та діяльність із залучення коштів у такі інвестиційні продукти. Якщо відповідні договори визнають недійсними, постраждалі можуть мати вимоги про повернення вкладень, але не обов’язково отримають право власності на конкретні біткоїни.

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Кому дістануться 61 000 біткоїнів

До британського процесу повернення активів долучилися близько 16 тисяч китайських заявників. Для них рішення від 12 жовтня означає складніший шлях до доведення своїх майнових прав і ризик втратити можливість претендувати на зростання вартості криптовалюти.

Якщо постраждалі не зможуть довести, що вилучені біткоїни належать їм відповідно до китайського законодавства, активи можуть залишитися в межах британської процедури цивільного стягнення. У такому разі британська держава потенційно зможе отримати кошти від реалізації майна. Однак це ще не остаточний результат справи.

Як ми писали, Bitcoin пережив розпродаж на $1 млрд, але не зламав висхідний тренд: за якою ціною починається небезпека

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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