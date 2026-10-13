500 гривень — лідер за кількістю купюр: скільки банкнот різних номіналів перебуває в обігу

Банкноти номіналом 500 грн і вище формують 90,4% загальної суми готівки в Україні. Про це доповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Найбільша частка припадає на купюри по 1000 грн — 55,4%, тоді як банкноти номіналом 500 грн забезпечують ще 34,2%. Водночас нова купюра номіналом 2000 грн лише починає поширюватися: наразі на неї припадає 0,8% загальної суми готівки.

Які банкноти формують основну суму готівки

За номіналами частка банкнот у загальній сумі готівки розподіляється так:

1000 грн — 55,4%.

500 грн — 34,2%.

200 грн — 6,4%.

2000 грн — 0,8%.

Отже, найбільша частина готівкових коштів зосереджена у банкнотах номіналом 500 і 1000 грн. Нова купюра на 2000 грн поки займає незначну частку, адже Національний банк увів її в обіг лише 4 вересня 2026 року.

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Яких банкнот найбільше за кількістю

За кількістю купюр лідирують найбільші номінали. Найпоширенішими є:

500 грн — 666,4 млн штук.

1000 грн — 539,1 млн штук.

Таким чином, банкноти по 500 і 1000 грн домінують за загальною сумою готівки, а за кількістю найбільше в обігу купюр номіналом 500 грн.

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