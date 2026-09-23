4 інвестиційні хіти свіжих випусків монет України: скільки на них можна заробити

Сьогодні на прохання читачів «Мінфіну» продовжу розповідь про нещодавні випуски українських пам’ятних монет, які одразу стали чудовою інвестицією для їхніх покупців.

У серпні-вересні цього року Нацбанк встиг запропонувати професійним нумізматам і просто шанувальникам українських пам’ятних монет чимало цікавих новинок. Водночас продовжили дорожчати деякі літні випуски пам’ятних монет.

Найкращі монети вересня

Рекомендую звернути увагу на срібну монету «Червона рута — голос поколінь» номіналом 10 грн, яку Нацбанк продавав у своєму інтернет-магазині 22.09.2026.

22 вересня цю монету в кількості 3750 штук НБУ реалізував протягом перших 30 секунд від початку продажу. Мені не вдалося її придбати: о 10:00:30 я був у черзі вже під номером 13 297. Це свідчить про підвищений інтерес до цієї позиції як з боку справжніх нумізматів, так і з боку охочих просто на цьому заробити.

У перший день продажу охочих придбати цю монету було в 3,5 раза більше, ніж виставлених на продаж екземплярів. Найближчим часом ця монета залишатиметься хітом серед нумізматів. Навіть з огляду на те, що частину її тиражу буде передано банкам-дилерам, за такого високого попиту вона дістанеться далеко не всім охочим.

Після завершення дня продажу через інтернет-магазин Нацбанку завжди відбувається певна корекція вартості. Але навіть з огляду на це ціна монети на аукціонних майданчиках до вечора 22 вересня становила близько 9220−10 200 гривень, тобто щонайменше на 1000−2000 гривень вище за початкову. Не нижчими за цей рівень, а найімовірніше, навіть дещо вищими будуть ціни й у касах банків-дистриб'юторів.

Привернула увагу колекціонерів і срібна монета «До 35-річчя Незалежності України» номіналом 20 грн, яку Нацбанк продавав у своєму інтернет-магазині 18.09.2026.

Із продажем цієї монети виникла накладка: спочатку її планували продавати саме до ювілейної дати — 24 серпня, але зрештою така затримка лише підігріла інтерес охочих її придбати.

Навіть після корекції ціни за підсумками продажу в інтернет-магазині 18 вересня середня вартість цієї монети залишилася щонайменше на 2000 гривень вищою за початковий рівень. Від дня продажу минуло лише п’ять днів, а ціна вже вийшла на плато: зростання в 1,13 раза порівняно з початковою ціною НБУ — дуже непоганий результат для інвестора.

На спеціалізованих аукціонних майданчиках цю монету періодично пропонують і дорожче.

Дуже великий ажіотаж серед колекціонерів викликала й срібна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номіналом 1 грн.

Причому ця монета має значний потенціал для подальшого зростання як через специфіку її розповсюдження (поки що більшість колекціонерів ще не отримали до неї доступу), так і завдяки підвищеному інтересу до самої тематики випуску.

Її ціна на аукціонних майданчиках за передзамовленням уже становить щонайменше 13 тисяч гривень, тобто майже в 1,63 раза перевищує початкову вартість НБУ.

Серед нещодавніх випусків продовжує дорожчати й нещодавно викарбувана срібна монета України номіналом 10 гривень «250 років з дня проголошення незалежності США», введена в обіг Нацбанком 1 липня 2026 року.

Нагадаю, що її було випущено поза початковим планом Нацбанку на 2026 рік, що одразу підвищило інтерес до неї з боку не лише українських, а й закордонних колекціонерів.

Під час продажу в інтернет-магазині Нацбанку 23 липня 2250 екземплярів розійшлися менш ніж за одну хвилину.

Станом на 22.09.2026 її середня вартість продовжує зростати й уже досягла 15 970 гривень, тобто в 2,24 раза перевищила початкову ціну.

До яких монет варто придивитися колекціонеру та інвестору найближчим часом

Серед монет, анонсованих до найближчого продажу в інтернет-магазині НБУ, варто виділити срібну монету «Об'єднані свободою» номіналом 10 грн. Її було офіційно введено в обіг 7 вересня 2026 року.

Ця монета, так само як і срібна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номіналом 1 грн, має значний потенціал для подальшого зростання як через малий тираж (лише 3000 штук), так і завдяки підвищеному інтересу до самої тематики випуску — причому як в Україні, так і в Канаді. Я думаю, її колекційна вартість і ціна в банках-дистриб'юторах будуть у 1,5−2,5 раза вищими за стартову.

Шанувальникам української нумізматики також варто звернути увагу на продовження серії — «Набір із двох пам’ятних монет „Мешканці морських глибин“ у сувенірному пакованні», номіналом 10 грн, із нейзильберу.

Цей набір я також раджу за можливості придбати до колекції, оскільки він продовжить традицію випуску цієї серії, започаткованої у 2025 році, і потенційно може оцінюватися серед нумізматів у 5−6 разів вище за його початкову вартість.

На цьому поки все. Але я, як завжди, обіцяю нашим читачам продовжити тему українських монет як інвестицій у своїх наступних статтях на сайті «Мінфін», а також у моїх роликах на YouTube-каналі «Мінфін».