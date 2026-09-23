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23 вересня 2026, 7:10

4 інвестиційні хіти свіжих випусків монет України: скільки на них можна заробити

Сьогодні на прохання читачів «Мінфіну» продовжу розповідь про нещодавні випуски українських пам’ятних монет, які одразу стали чудовою інвестицією для їхніх покупців.

Сьогодні на прохання читачів «Мінфіну» продовжу розповідь про нещодавні випуски українських пам'ятних монет, які одразу стали чудовою інвестицією для їхніх покупців.

У серпні-вересні цього року Нацбанк встиг запропонувати професійним нумізматам і просто шанувальникам українських пам’ятних монет чимало цікавих новинок. Водночас продовжили дорожчати деякі літні випуски пам’ятних монет.

Найкращі монети вересня

Рекомендую звернути увагу на срібну монету «Червона рута — голос поколінь» номіналом 10 грн, яку Нацбанк продавав у своєму інтернет-магазині 22.09.2026.

22 вересня цю монету в кількості 3750 штук НБУ реалізував протягом перших 30 секунд від початку продажу. Мені не вдалося її придбати: о 10:00:30 я був у черзі вже під номером 13 297. Це свідчить про підвищений інтерес до цієї позиції як з боку справжніх нумізматів, так і з боку охочих просто на цьому заробити.

У перший день продажу охочих придбати цю монету було в 3,5 раза більше, ніж виставлених на продаж екземплярів. Найближчим часом ця монета залишатиметься хітом серед нумізматів. Навіть з огляду на те, що частину її тиражу буде передано банкам-дилерам, за такого високого попиту вона дістанеться далеко не всім охочим.

Після завершення дня продажу через інтернет-магазин Нацбанку завжди відбувається певна корекція вартості. Але навіть з огляду на це ціна монети на аукціонних майданчиках до вечора 22 вересня становила близько 9220−10 200 гривень, тобто щонайменше на 1000−2000 гривень вище за початкову. Не нижчими за цей рівень, а найімовірніше, навіть дещо вищими будуть ціни й у касах банків-дистриб'юторів.

Привернула увагу колекціонерів і срібна монета «До 35-річчя Незалежності України» номіналом 20 грн, яку Нацбанк продавав у своєму інтернет-магазині 18.09.2026.

Із продажем цієї монети виникла накладка: спочатку її планували продавати саме до ювілейної дати — 24 серпня, але зрештою така затримка лише підігріла інтерес охочих її придбати.

Навіть після корекції ціни за підсумками продажу в інтернет-магазині 18 вересня середня вартість цієї монети залишилася щонайменше на 2000 гривень вищою за початковий рівень. Від дня продажу минуло лише п’ять днів, а ціна вже вийшла на плато: зростання в 1,13 раза порівняно з початковою ціною НБУ — дуже непоганий результат для інвестора.

На спеціалізованих аукціонних майданчиках цю монету періодично пропонують і дорожче.

Дуже великий ажіотаж серед колекціонерів викликала й срібна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номіналом 1 грн.

Причому ця монета має значний потенціал для подальшого зростання як через специфіку її розповсюдження (поки що більшість колекціонерів ще не отримали до неї доступу), так і завдяки підвищеному інтересу до самої тематики випуску.

Її ціна на аукціонних майданчиках за передзамовленням уже становить щонайменше 13 тисяч гривень, тобто майже в 1,63 раза перевищує початкову вартість НБУ.

Серед нещодавніх випусків продовжує дорожчати й нещодавно викарбувана срібна монета України номіналом 10 гривень «250 років з дня проголошення незалежності США», введена в обіг Нацбанком 1 липня 2026 року.

Нагадаю, що її було випущено поза початковим планом Нацбанку на 2026 рік, що одразу підвищило інтерес до неї з боку не лише українських, а й закордонних колекціонерів.

Під час продажу в інтернет-магазині Нацбанку 23 липня 2250 екземплярів розійшлися менш ніж за одну хвилину.

Станом на 22.09.2026 її середня вартість продовжує зростати й уже досягла 15 970 гривень, тобто в 2,24 раза перевищила початкову ціну.

До яких монет варто придивитися колекціонеру та інвестору найближчим часом

Серед монет, анонсованих до найближчого продажу в інтернет-магазині НБУ, варто виділити срібну монету «Об'єднані свободою» номіналом 10 грн. Її було офіційно введено в обіг 7 вересня 2026 року.

Ця монета, так само як і срібна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номіналом 1 грн, має значний потенціал для подальшого зростання як через малий тираж (лише 3000 штук), так і завдяки підвищеному інтересу до самої тематики випуску — причому як в Україні, так і в Канаді. Я думаю, її колекційна вартість і ціна в банках-дистриб'юторах будуть у 1,5−2,5 раза вищими за стартову.

Шанувальникам української нумізматики також варто звернути увагу на продовження серії — «Набір із двох пам’ятних монет „Мешканці морських глибин“ у сувенірному пакованні», номіналом 10 грн, із нейзильберу.

Цей набір я також раджу за можливості придбати до колекції, оскільки він продовжить традицію випуску цієї серії, започаткованої у 2025 році, і потенційно може оцінюватися серед нумізматів у 5−6 разів вище за його початкову вартість.

На цьому поки все. Але я, як завжди, обіцяю нашим читачам продовжити тему українських монет як інвестицій у своїх наступних статтях на сайті «Мінфін», а також у моїх роликах на YouTube-каналі «Мінфін».

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
AlejandroV
AlejandroV
23 вересня 2026, 11:37
#
«Сьогодні на прохання читачів…» —
Интересно кто эти люди? Кому то правда интересно читать подобные банальности или это просто такой оборот речи? ;))))
+
+19
Алексей Козырев
Алексей Козырев
23 вересня 2026, 11:53
#
Для AlejandroV. Уявіть собі, людей, яких цікавляться тематикою українських монет явно вистачає. І деякі мої статті по нумізматиці збирають десятки тисяч переглядів, а ролики на нашому Ютуб -каналі «Мінфін» та на ТВ збирають велику аудиторію. Подивиться хоча б мої два ролики з Музеєм грошей НБУ та всіма найцікавішими монетами України (окремо проговорили про нейзильбер та срібло, окремо про унікальні золоті монети). Думаю, Ваша думка зміниться.
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