Мільярд на футбольні поля та мисливські угіддя: що депутати хочуть профінансувати з бюджету-2027

На тлі закликів до економії бюджетних коштів народні депутати пропонують спрямувати мільярди гривень на футбольні поля в селах, розвиток мисливського господарства та інші програми. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, розкритикувавши частину ініціатив як лобістські.

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Серед поправок до державного бюджету на 2027 рік є також пропозиції щодо довічного утримання депутатів першого скликання Верховної Ради, виплат суддям за рішеннями судів і податкових пільг для пального.

На що депутати пропонують виділити додаткові кошти

За словами Василевської-Смаглюк, парламентарі подали до проєкту бюджету на 2027 рік 5236 поправок. Така кількість стала рекордною щонайменше за 24 роки. Раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявляла, що близько двох третин поправок можуть бути «законодавчим спамом».

Серед пропозицій, на які звернула увагу Василевська-Смаглюк, є такі:

1 млрд грн — на футбольні поля в сільській місцевості.

Ще 1 млрд грн — на «сучасну модель ведення мисливського господарства».

103,9 млн грн — на довічне утримання депутатів Верховної Ради I скликання без застосування понижувального коефіцієнта. За словами депутатки, ці кошти пропонують узяти з видатків на обслуговування державного боргу.

1 млрд грн — на виплати суддям за судовими рішеннями, які оскаржили скорочення своїх зарплат через бюджетні обмеження та домоглися рішень на свою користь.

Обмеження демонтажу малих архітектурних форм (МАФів) і компенсації їхнім власникам за демонтовані споруди, навіть якщо ті були встановлені незаконно.

Податкові пільги на пальне: зниження ПДВ до 7% і нульовий акциз для бензину, дизелю та автогазу. Також пропонують на весь 2027 рік призупинити механізм авансових податкових внесків для роздрібної торгівлі пальним і зменшити ПДВ до 7% для сирої нафти.

Ці суми та пропозиції наведені депутаткою як приклади поправок, які вона вважає недоцільними на тлі бюджетних обмежень. Сам факт їх подання не означає, що фінансування вже погоджене або що відповідні зміни потраплять до остаточного бюджету.

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Чи потраплять ці видатки до бюджету-2027

Василевська-Смаглюк стверджує, що значну частину таких ініціатив відхиляють уже на етапі розгляду в бюджетному комітеті. Водночас остаточний результат стане зрозумілим після опрацювання поправок і голосування за бюджет у Верховній Раді.

Депутатка іронічно назвала частину запропонованих видатків «святом лобізму» та висловила прогноз, що жодна з перелічених нею ініціатив не потрапить до остаточного документа.

На практиці бюджетний комітет має визначити, які поправки враховувати, а які відхилити. Тому наразі йдеться саме про депутатські пропозиції, а не про ухвалені рішення щодо фінансування.

На тлі дискусій про пріоритетність державних витрат головне питання — які програми отримають кошти в умовах обмеженого бюджету, а які поступляться оборонним, соціальним та іншим першочерговим потребам.



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