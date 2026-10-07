Менше звітності для ФОП: Рада підтримала важливі зміни щодо ПДВ

Для ФОП — платників ПДВ можуть змінити правила звітності. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який дозволить підприємцям самостійно обирати місячний або квартальний звітний період. Документ покликаний спростити адміністрування ПДВ та зменшити бюрократичне навантаження на бізнес. Про це повідомило Міністерство фінансів України .

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Що зміниться для бізнесу

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість.

Документ має спростити адміністрування ПДВ, розвинути електронну взаємодію між платниками податків і контролюючими органами, а також удосконалити підготовку податкової звітності та накладних.

Одна з ключових пропозицій — дозволити ФОП, які є платниками ПДВ, самостійно обирати місячний або квартальний звітний період.

Також усім платникам ПДВ хочуть надати можливість попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та податкових накладних на основі інформації з інформаційних систем Державної податкової служби. Порядок і обсяг такого заповнення визначатиме Міністерство фінансів.

Крім того, порогову суму бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ, декларування якої дає підстави для позапланової документальної перевірки, пропонують збільшити зі 100 тисяч до 1 млн грн.

Ще одна зміна стосується зведених податкових накладних. Їх пропонують дозволити складати під час постачання товарів або послуг покупцям, які не є платниками ПДВ, якщо вони внесли передоплату. При цьому вимогу щодо безперервності та ритмічності таких постачань хочуть прибрати.

Наступний крок

Законопроєкт № 16037-д доопрацювали на основі урядового законопроєкту № 16037. Його розробили на виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

У джерелі зазначається, що ухвалення документа є ключовою умовою для отримання макрофінансової допомоги. Наразі законопроєкт лише отримав рекомендацію профільного комітету — остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.