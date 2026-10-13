Hyundai Tucson і Volkswagen Golf — лідери вересня: які бензинові авто найчастіше купували українці

У вересні 2026 року українці поповнили автопарк 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 4% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найпопулярнішим серед нових бензинових авто став Hyundai Tucson, а серед ввезених уживаних — Volkswagen Golf. Про це повідомляє «Укравтопром».
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Які нові бензинові автомобілі обирали українці
У вересні український автопарк поповнили 1,9 тис. нових легковиків із бензиновими двигунами. Це на 9% менше, ніж торік.
До п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:
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Hyundai Tucson — 146 автомобілів.
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Skoda Kodiaq — 110 автомобілів.
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Mazda CX-5 — 109 автомобілів.
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Renault Duster — 108 автомобілів.
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Suzuki SX4 — 102 автомобілі.
Які вживані бензинові авто найчастіше ввозили в Україну
Основну частину поповнення автопарку забезпечили імпортовані вживані автомобілі. У вересні їх зареєстрували 11,2 тис. одиниць — на 7% більше, ніж за той самий період минулого року.
Найпопулярнішими моделями стали:
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Volkswagen Golf — 737 автомобілів.
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Volkswagen Tiguan — 721 автомобіль.
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Nissan Rogue — 569 автомобілів.
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Audi Q5 — 567 автомобілів.
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Skoda Octavia — 349 автомобілів.
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Таким чином, бензинові автомобілі залишаються популярними серед українців, причому в сегменті нових машин лідирує Hyundai Tucson, а серед імпортованих уживаних — Volkswagen Golf.
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