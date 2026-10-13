lifecell з 14 жовтня змінює тарифи: скільки платитимуть нові абоненти

З 14 жовтня 2026 року lifecell оновить тарифи для нових абонентів, пакет «Максі» коштуватиме 500 грн за чотири тижні за стандартними умовами, 450 грн після персоніфікації номера або 270 грн у разі переходу від іншого оператора зі збереженням номера. Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

З 14 жовтня 2026 року lifecell оновить тарифи для нових абонентів.

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Для кого діятиме новий тариф

Зміни стосуватимуться насамперед українців, які планують придбати нову SIM-картку lifecell або перейти до оператора зі своїм номером.

Водночас тариф «Мега» закриють для нових підключень, проте користувачі, які підключилися до 14 жовтня, за повідомленням оператора, продовжать обслуговуватися на чинних умовах.

Оновлення набуде чинності вже в середу, 14 жовтня. Окрім перегляду цін і закриття одного з тарифів для нових користувачів, повідомляється про зміну умов використання мобільного інтернету за кордоном.

З 14 жовтня передбачено три варіанти оплати:

500 грн за чотири тижні — стандартна вартість тарифного плану.

450 грн за чотири тижні — для абонентів, які персоніфікують свій номер.

270 грн за чотири тижні — для користувачів, які перенесуть свій номер до lifecell від іншого мобільного оператора за процедурою MNP.

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Таким чином, найбільшу різницю у вартості отримають українці, які вирішать змінити мобільного оператора, але зберегти свій номер телефону.

Для них тариф коштуватиме на 230 грн менше за стандартну пропозицію протягом кожного чотиритижневого періоду за умови збереження відповідних тарифних умов.

У відсотковому співвідношенні різниця становить 46%. Тобто користувач, який перейде до lifecell зі своїм номером, платитиме майже вдвічі менше, ніж новий абонент, який підключиться за стандартною ціною.

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Персоніфікація номера також дозволить заощадити, хоча різниця буде меншою — 50 грн за кожні чотири тижні порівняно зі стандартною вартістю.

Варто враховувати, що тарифікація здійснюється саме за чотири тижні, а не за календарний місяць. Тому протягом року абонент зазвичай оплачує 13 повних чотиритижневих пакетів послуг.