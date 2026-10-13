lifecell з 14 жовтня змінює тарифи: скільки платитимуть нові абоненти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 жовтня 2026, 8:00

lifecell з 14 жовтня змінює тарифи: скільки платитимуть нові абоненти

З 14 жовтня 2026 року lifecell оновить тарифи для нових абонентів, пакет «Максі» коштуватиме 500 грн за чотири тижні за стандартними умовами, 450 грн після персоніфікації номера або 270 грн у разі переходу від іншого оператора зі збереженням номера. Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

З 14 жовтня 2026 року lifecell оновить тарифи для нових абонентів, пакет «Максі» коштуватиме 500 грн за чотири тижні за стандартними умовами, 450 грн після персоніфікації номера або 270 грн у разі переходу від іншого оператора зі збереженням номера.
З 14 жовтня 2026 року lifecell оновить тарифи для нових абонентів.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Для кого діятиме новий тариф

Зміни стосуватимуться насамперед українців, які планують придбати нову SIM-картку lifecell або перейти до оператора зі своїм номером.

Водночас тариф «Мега» закриють для нових підключень, проте користувачі, які підключилися до 14 жовтня, за повідомленням оператора, продовжать обслуговуватися на чинних умовах.

Оновлення набуде чинності вже в середу, 14 жовтня. Окрім перегляду цін і закриття одного з тарифів для нових користувачів, повідомляється про зміну умов використання мобільного інтернету за кордоном.

З 14 жовтня передбачено три варіанти оплати:

  • 500 грн за чотири тижні — стандартна вартість тарифного плану.
  • 450 грн за чотири тижні — для абонентів, які персоніфікують свій номер.
  • 270 грн за чотири тижні — для користувачів, які перенесуть свій номер до lifecell від іншого мобільного оператора за процедурою MNP.

Читайте також: Київстар закриває для нових клієнтів одразу сім тарифів

Таким чином, найбільшу різницю у вартості отримають українці, які вирішать змінити мобільного оператора, але зберегти свій номер телефону.

Для них тариф коштуватиме на 230 грн менше за стандартну пропозицію протягом кожного чотиритижневого періоду за умови збереження відповідних тарифних умов.

У відсотковому співвідношенні різниця становить 46%. Тобто користувач, який перейде до lifecell зі своїм номером, платитиме майже вдвічі менше, ніж новий абонент, який підключиться за стандартною ціною.

Читайте також: Київстар змінює правила роумінгу: де мобільний інтернет заблокують

Персоніфікація номера також дозволить заощадити, хоча різниця буде меншою — 50 грн за кожні чотири тижні порівняно зі стандартною вартістю.

Варто враховувати, що тарифікація здійснюється саме за чотири тижні, а не за календарний місяць. Тому протягом року абонент зазвичай оплачує 13 повних чотиритижневих пакетів послуг.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AnKiev3, Анна Недогибченко и 28 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами