Київстар змінює правила роумінгу: де мобільний інтернет заблокують

З 26 серпня 2026 року абоненти Київстару з тарифами передплати та «Все разом» не зможуть автоматично користуватися мобільним інтернетом у країнах із найдорожчим роумінгом. Про це повідомляє оператор на своєму сайті.

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Йдеться про послугу «Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами». Її підключатимуть автоматично та без додаткової плати. Якщо абоненту знадобиться інтернет у такій країні, він зможе самостійно розблокувати доступ у застосунку «Мій Київстар» або за USSD-запитом 10630*0#.

Для тих, хто вже перебуває за кордоном у країнах 4-ї або 5-ї зони, блокування почне діяти з 26 серпня. Іншим абонентам передплати послугу підключатимуть поступово протягом місяця.

Де інтернет може коштувати сотні гривень

У 4-й зоні роумінгу передача даних коштує 122,88 грн за 1 МБ. До переліку входять, зокрема, Беліз, Болівія, Гана, Мальдіви, Мозамбік, Нігерія, Сенегал та Уганда.

У 5-й зоні тариф ще вищий — 409,60 грн за 1 МБ. Сюди входять Іран, Куба, Ліван, Лівія, Сирія, Ємен, Ефіопія та Монголія. Блокування також поширюється на морський та авіатранспорт.

Окремі умови діють у мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services. Там інтернет коштує 300 грн за безліміт на добу, але після використання 100 МБ швидкість знижується до 128 Кбіт/с.

Рішення Київстару має запобігти ситуаціям, коли смартфон автоматично починає передавати дані (наприклад, через оновлення програм) і формує значний рахунок. Блокування не впливає на мобільний інтернет в Україні та інших країнах роумінгу.

Раніше оператор уже запровадив роумінгові ліміти на 2000 та 4000 грн: після досягнення встановленої суми мобільний інтернет автоматично призупиняється.

Водночас Київстар розширює можливості для подорожей: у серпні компанія запустила окрему eSIM для мобільного інтернету в 38 країнах із пакетами від 5 до 40 ГБ.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, масштабне розгортання мобільного зв’язку п’ятого покоління в Україні навряд чи відбудеться до завершення війни. Причина полягає в необхідності перевіряти сумісність 5G-обладнання з військовими системами. Про це заявив CEO «Київстару» Олександр Комаров.