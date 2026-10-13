Фінансова грамотність для дітей: Як перша картка вчить школярів керувати власним бюджетом

Наукові дослідження доводять: базові фінансові звички людини остаточно формуються вже у ранньому шкільному віці. Але в світі, де паперові купюри майже зникли, для сучасної дитини гроші на екрані смартфона здаються нескінченним ресурсом. Як за цих умов виховувати фінансову грамотність, та як у цьому допомагають дитячі картки, розповідає «Мінфін».

Як відкрити дитячу картку

Переведення кишенькових грошей дітей із готівки у електронний вигляд — глобальний процес, хоча не всюди відбувається однаково.

Наприклад, у Великій Британії близько 61% дітей використовують спеціалізовані фінансові мобільні додатки для управління своїми кишеньковими грошима. Найвідоміший сервіс там — GoHenry, який став стандартом для багатьох сімей у Британії. До цього застосунку прив'язується банківська картка, завдяки чому батьки можуть переглядати та обмежувати витрати на певні категорії. Подібним чином працюють і спеціалізовані сервіси у США, де розвинений напрям фінтех-стартапів, які спеціалізуються на роботі з дітьми.

Інша ситуація у Китаї, де ключову роль у щоденних фінансах відіграють не пластикові картки, а мобільні гаманці WeChat Pay та Alipay. На двох ці компанії контролюють понад 90% усіх транзакцій країни. Тому і замість дитячих карток тут поширені спеціальні мобільні гаманці.

Свою особливість має і ринок фінансових сервісів для дітей в Україні. Про спеціалізовані застосунки в нас майже ніхто не чув. Натомість близько десяти банків пропонують дитячі картки та додають спеціальні функції до своїх застосунків.

Відкрити таку картку можна з 6 років. Хоча з досягненням 14-річчя та отриманням ID-картки підліток може відкрити і власний банківський рахунок. Або батьки можуть випустити для нього додаткову картку до свого основного рахунку.

Як пояснили «Мінфіну» в àbank, відкриття дитячої картки відбувається дистанційно, а з документів потрібно надати лише свідоцтво про народження, яке можна завантажити безпосередньо з «Дії». Про такі ж умови відкриття карток повідомили редакції і в Sense Bank. Також в обох фінансових установах як відкриття, так і обслуговування карток безкоштовні.

Куди витрачає кошти дитина

Традиційно, щоб дитина не витратила свій тижневий ліміт кишенькових грошей за день, батьки могли давати гроші їй щодня. Звісно, тут є мінуси. Якщо забути це зробити, то вона залишиться без обіду. Також кожну покупку дитина має обговорювати окремо, щоб отримати на неї декілька додаткових банкнот, а це відразу створює додатковий психологічний тиск.

Дитяча картка прибирає цю проблему. Як пояснюють у Sense Bank, батьки можуть гнучко встановлювати денні чи місячні ліміти на будь-які витрати та зняття готівки, а також точково обмежувати окремі типи операцій — наприклад, купівлю онлайн-ігор, перекази чи онлайн-покупки. Ризикові категорії операцій (зокрема, азартні ігри) блокуються самою системою за замовчуванням для захисту дитини. Крім цього, сервіс може надсилати батькам повідомлення про всі здійснені операції.

Подібну систему реалізував у застосунку й àbank. Фінустанова додала функцію «Батьківський контроль», де встановлюється денний ліміт витрат та визначаються конкретні торговельні точки, де дитина може розплачуватися.

В чому справжня користь дитячих карток

Багато батьків відкривають дитячі картки, оскільки вони дозволяють легше та зі спокійним серцем віддавати дитині гроші. Однак насправді у них значно більше переваг. Розберемо їх детальніше.

Велосипед із бічними коліщатами

Перша банківська картка дозволяє дитині навчатися фінансовій грамотності. При цьому, завдяки сучасним сервісам банків, під батьківським контролем, який виконує функцію бічних коліщат на велосипеді і захищає від падіння.

Річ у тім, що розповіді про те, як правильно розпоряджатися грошима, майже не впливають на поведінку підлітка. Фінансова грамотність засвоюється тільки через практичний досвід, коли дитина самостійно ухвалює рішення.

Одне з наймасштабніших досліджень у цьому напрямі провела Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), опитавши 20 тис. підлітків. Як виявилося, ті з них, хто мають власну платіжну картку чи банківський рахунок і самостійно приймають рішення щодо витрат, демонструють рівень фінансової грамотності в середньому на 24−30 балів вищий за інших однолітків.

Подібні результати і дослідження американської фінтех-компанії Acorns. Відповідно до її даних, 59% батьків помічають відчутні позитивні зміни в поведінці дитини відразу після відкриття для неї власного банківського рахунку чи картки.

«Перші імпульсивні чи „неправильні“ покупки — це не катастрофа, а найцінніший практичний досвід, отриманий за мінімальну ціну. Якщо дитина витратила всі кишенькові гроші в перший же день, не варто її сварити чи відразу поповнювати рахунок. Дайте їй відчути природні наслідки власного рішення та спокійно обговоріть цей досвід без докорів. Дозвольте підлітку набити перші фінансові „синці“ зараз, поки вони коштують 100 гривень, а не у дорослому житті», — наголошують у Sense Bank.

Як в àbank, так і в Sense Bank «Мінфіну» розповіли, що додають до своїх застосунків спеціальні навчальні програми, які допомагають дітям освоювати фінансову грамотність в доступній формі.

Навчання «відкладеному задоволенню»

Банки часто додають до дитячих сервісів можливість робити накопичення. Наприклад, в àbank відзначають, що зараз працюють над розробкою накопичувального рахунку.

Sense Bank пропонує для наймолодших користувачів (6−13 років) інструмент «Дохідний сейф» — простий спосіб переказувати вільний залишок під відсотки з можливістю забрати кошти в будь-який момент. Для підлітків від 14 років доступні повноцінні накопичувальні «Збірки». Вони дозволяють встановити конкретну мету (наприклад, новий гаджет чи велосипед), накопичувати разом із батьками або налаштувати автоматичні правила — регулярні перекази чи округлення здачі від кожної покупки. Окрім того, до функціоналу дитячої картки від Sense Bank також додана можливість дітям «заробляти» свої перші кошти. Це сервіс «Завдання від батьків» у Sense SuperApp, який перетворює звичні домашні справи на мінігру з реальними винагородами. Він дозволяє батькам і дітям створювати завдання, виконувати їх та отримувати за це реальну грошову винагороду, що миттєво зараховується на дитячу картку.

Важливо, що цифрові інструменти накопичення змінюють психологію підлітка. Коли дитина наочно бачить зростання графіків чи відсотків виконання мети у своєму смартфоні, у неї природно формується фінансова дисципліна та терплячість.

Як демонструє вже згадане дослідження ОЕСР, підлітки з високим рівнем фінансової грамотності, які користуються цифровими інструментами, на 72% частіше регулярно відкладають гроші на довгострокові цілі, порівнюючи зі своїми однолітками.

Зі свого боку, як довів професор Вільям Елліотт із Канзаського університету, існує феномен «мислення заощаджувача». Відповідно до нього, наявність навіть найменшого власного накопичувального рахунку на ім'я дитини фундаментально змінює її самосприйняття. Підлітки, які мали власну «скарбничку» із символічним балансом, у 3−4 рази частіше успішно вступали до вишів та реалізовували довгострокові життєві плани.

Вища безпека

Зниження кількості готівки в кишені робить безпечнішим життя як дітей, так і дорослих. Національне бюро економічних досліджень США довело, що скорочення обігу паперових грошей має прямий зв'язок зі зниженням рівня вуличних злочинів та вимагань на 12−20%. Зловмисники шукають саме готівку, яку можна відразу витратити без ризику бути відстеженим. Те саме стосується і дитини — коли у неї немає паперових банкнот, вона стає нецікавою метою. Відбирати дитячу картку немає сенсу, адже на ній діють батьківські ліміти.

Водночас сьогодні підлітки частіше стикаються з ризиками не у шкільному дворі, а в мережі. Найпоширеніші загрози для них — фішинг під час купівлі ігрової валюти чи скінів, шахрайство в месенджерах і соцмережах, а також залучення до небезпечних схем «дроперства» (коли підлітка просять використати його картку, як транзитну, для переказу сумнівних коштів за винагороду).

Тому Sense Bank створив у своєму застосунку спеціальний розділ Sense NOW, де дітей регулярно навчають базовій кібергігієні та розпізнаванню шахраїв.

В àbank та Sense Bank важливим елементом безпеки є також моніторинг надходжень та витрат. Батьки бачать повну виписку та трансакційні повідомлення, що дозволяє миттєво помітити неконтрольовані перекази від третіх осіб або спроби операцій понад встановлений денний ліміт.

Водночас не варто забувати, що технології лише підвищують безпеку дитини, але відповідальність батьків від цього не зникає. Батькам важливо звертати увагу на дві речі: чи не передає дитина комусь CVV-код, PIN та паролі з SMS (наприклад, у Telegram чи Discord), та чи не з'являються на картці незрозумілі перекази від незнайомців, наголошують в Sense Bank. Головне правило, яке варто закріпити з підлітком: реквізити картки — це така сама приватна власність, як і ключі від дому.