Електромобілі Volkswagen загоряються: власників ID.4 просять не заряджати авто вище 80%

Volkswagen відкликає 22 524 електрокросовери ID.4 через ризик займання високовольтної батареї. Як пише видання Autoblog, виробник поки не встановив причину проблеми, тому до появи остаточного рішення власникам рекомендують не заряджати автомобілі понад 80%.

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Volkswagen оголосив про нову кампанію з повернення електрокросоверів ID.4 через ризик займання високовольтної батареї. Вона охоплює 22 524 автомобілі, виготовлені з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2025 року.

Як пише Autoblog із посиланням на оновлений звіт Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), інженери Volkswagen досі не визначили першопричину несправності. Виробник з'ясовує, за яких умов у батареї може виникнути так зване теплове поширення — процес, здатний спричинити займання.

Чому власникам радять обмежити заряджання

Поки Volkswagen не розробить остаточне рішення, власникам рекомендують заряджати батарею не більше ніж до 80%. За можливості компанія планує дистанційно оновити програмне забезпечення автомобілів, щоб тимчасово обмежити максимальний рівень заряду.

За даними виробника, небезпечний сценарій може виникнути за певних профілів заряджання, якщо рівень заряду перевищує 80%. Водночас Volkswagen поки не з'ясував, чи пов'язана проблема з конкретною потужністю заряджання, рекуперацією енергії або іншими чинниками.

Комітет із безпеки продукції Volkswagen Group також звернувся до постачальника акумуляторних елементів SK Battery America Inc. із проханням надати додаткові роз'яснення щодо виробничих процесів і можливих строків усунення проблеми.

Компанія зазначає, що автомобілі поза визначеним періодом виробництва містять акумуляторні елементи, виготовлені поза підозрюваним часовим діапазоном, або мають достатні дані, які свідчать про дотримання встановленого порогу заряджання.

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Коли з'явиться остаточне рішення

Volkswagen поки не визначив строки усунення несправності. За інформацією Autoblog, наступні повідомлення для власників ID.4 очікуються 27 листопада. Хоча перевірити автомобіль за VIN-кодом уже можна, орієнтовної дати завершення ремонту виробник не назвав.

Як зазначає видання, це чергове відкликання ID.4 цього року, пов'язане з ризиками для батареї. Раніше у США відкликали близько 44 тисяч таких автомобілів, а в Європі — приблизно 94 тисячі. У деяких випадках для усунення проблеми доводилося замінювати акумуляторні модулі.