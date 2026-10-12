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12 жовтня 2026, 11:30

До 60 нових моделей і 20 китайських брендів: що покажуть на Паризькому автосалоні

Європейські та китайські автовиробники готуються представити до 60 нових моделей на Паризькому автосалоні, який стартує в понеділок, 12 жовтня. Про це пише Reuters.

Європейські та китайські автовиробники готуються представити до 60 нових моделей на Паризькому автосалоні, який стартує в понеділок, 12 жовтня.
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Серед головних учасників — Volkswagen, Stellantis, BYD, Chery та Changan. Компанії роблять ставку на доступні електромобілі, нові бренди й концепт-кари, посилюючи боротьбу за покупців на європейському ринку.

Stellantis покаже шість нових моделей і електричний Citroen 2CV

Автоконцерн Stellantis, який посідає четверте місце у світі за обсягами виробництва, представить на виставці шість нових моделей своїх європейських брендів і дев’ять концепт-карів. Компанія активніше повертається на великі європейські автосалони після років стриманої присутності.

Однією з найгучніших новинок може стати доступна електрична версія культового Citroen 2CV у ретростилі. За задумом виробника, така модель має допомогти повернути втрачені позиції в Європі та посилити конкуренцію з китайськими електромобілями.

Генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса назвав майбутню прем'єру переосмисленням європейської автомобільної ікони.

Volkswagen, Cupra та Skoda готують доступні електромобілі

Volkswagen і його масові бренди також зосередяться на електричних моделях, орієнтованих на широкий ринок. На автосалоні покажуть новинки Volkswagen, іспанської Cupra та чеської Skoda.

Зокрема, Volkswagen представить новий електричний позашляховик ID. Tiguan. Компанія залишається одним із найпопулярніших автовиробників Європи, зберігаючи частку ринку на рівні близько чверті протягом останнього десятиліття. Водночас китайські конкуренти, серед яких BYD і Leapmotor, поступово зміцнюють свої позиції.

Китайські виробники збільшують присутність у Європі

На цьогорічному Паризькому автосалоні будуть представлені близько 20 китайських автомобільних брендів — приблизно вдвічі більше, ніж на виставці 2024 року. Серед учасників — BYD і Chery, а також нові для європейської аудиторії марки, зокрема Aito.

Державна китайська компанія Changan планує запустити два бренди — Nevo та Avatr. Розширення присутності в Європі відбувається на тлі цінової війни на ринку електромобілів і зниження продажів у Китаї.

Китайські автовиробники також розглядають можливості локального виробництва в Європі. У липні Geely Auto оголосила про плани випускати електричні позашляховики на заводі Ford в Іспанії. Компанія також наголошує на поглибленні партнерства з французькою Renault.

Європа намагається повернути позиції на автомобільному ринку

Збільшення кількості нових моделей відбувається в умовах загострення конкуренції між європейськими та китайськими виробниками. ЄС запровадив мита на китайські електромобілі в жовтні 2024 року, а Європейська комісія працює над правилами, які можуть передбачати мінімальну частку місцевих компонентів для доступу до значної частини ринку блоку. Генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме наголосив, що компанії, які продають автомобілі в Європі, мають конкурувати на порівнянних умовах і створювати робочі місця в регіоні.

Читайте також: Audi бореться зі своїм брендом: чому китайські електромобілі намагаються не пустити до Німеччини

Тим часом ЄС і Китай оголосили про домовленість щодо торгівлі гібридними автомобілями, яка може скоротити їхній імпорт із Китаю до Євросоюзу більш ніж удвічі. За оцінкою аналітиків Jefferies, зміни можуть найбільше вплинути на BYD, Chery і державну SAIC, які разом із брендом MG забезпечили близько 90% продажів китайських гібридів у ЄС за перші вісім місяців 2026 року. Водночас деталі реалізації домовленості поки не уточнені.

Як ми писали: Торгова напруженість між ЄС і Китаєм зростає: які два сценарії можливі




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Джерело: Мінфін
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